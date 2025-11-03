Sport

Gigi Becali, ofertă colosală pentru Louis Munteanu la FCSB! În transfer e implicat și un alt mijlocaș de la CFR Cluj

Gigi Becali pregătește o ofertă uriașă pentru Louis Munteanu și un alt jucător de la CFR Cluj! Patronul FCSB e gata să investească milioane pentru a-și întări echipa în iarnă.
Alex Bodnariu
03.11.2025 | 18:28
Gigi Becali oferta colosala pentru Louis Munteanu la FCSB In transfer e implicat si un alt mijlocas de la CFR Cluj
Gigi Becali, ultima ofertă pentru Louis Munteanu! Câți bani îi oferă lui Neluțu Varga
Gigi Becali e pregătit să bage bani serioși în această iarnă la FCSB. Patronul campioanei României a anunțat la FANATIK SUPERLIGA că va investi peste 5 milioane de euro și, se pare, deja i-a trimis o ofertă lui Neluțu Varga pentru doi jucători de bază ai celor de la CFR Cluj.

Gigi Becali nu se joacă! Patronul de la FCSB i-a făcut o ofertă uriașă lui Neluțu Varga

Campioana României a suferit mult în prima parte a sezonului. Fotbaliștii lui Elias Charalambous s-au accidentat unul după altul, iar antrenorul cipriot al celor de la FCSB a fost nevoit să improvizeze aproape în fiecare partidă în privința echipei de start.

Gigi Becali pare acum hotărât să schimbe strategia. În ultimii ani, omul de afaceri nu făcea multe transferuri în perioada de mercato din iarnă, ci doar întărea lotul cu 1-2 jucători. Acum însă, situația din clasament îl face să investească bani serioși pentru a nu rata titlul.

Ce ofertă i-a făcut Gigi Becali lui Neluțu Varga. Louis Munteanu și Lindon Emerllahu pentru 4,5 milioane de euro!

Conform Lagazzetta.ro, Gigi Becali i-a trimis lui Neluțu Varga o ofertă oficială de 4,5 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu și al lui Lindon Emerllahu. Se pare că patronul celor de la CFR Cluj ar înclina să accepte propunerea venită de la echipa rivală, din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul din Gruia.

Mai sunt multe detalii de pus la punct până când cele două părți vor ajunge la un acord. În cazul în care transferurile se vor realiza, CFR Cluj va păstra și procente din vânzarea ulterioară a celor doi jucători doriți de Gigi Becali la FCSB.

Gigi Becali e gată să spargă banca la FCSB! Transferuri de 6 milioane de euro anunțate de patron

Patronul celor de la FCSB declara la FANATIK SUPERLIGAe pregătit să scoată în această iarnă din buzunar suma de 6 milioane de euro pentru a întări lotul. Omul de afaceri merge pe mâna managerului Mihai Stoica, care e delegat să găsească fotbaliștii potriviți pentru roș-albaștri.

„Nu mai vreau să le zic, se ocupă MM, el e priceput în asta. Nici nu îi știi, nu îi cunoști. 4-5 jucători. Sunt de afară. Din SuperLigă sunt cu ochii pe ceva, dar vorbesc la iarnă, nu acum. Nu discutăm acum, nu se discută acum.

Este unul de afară pe care îl știți, de aia nu vreau să zic. Român. Nu mai vorbesc. MM lucrează la treaba asta: fundaș central, fundaș stânga, doi mijlocași vreau. De atacanți nici nu am pus problema, că atacanți avem, nu are rost, avem trei atacanți – Alibec, Bîrligea, Thiam. Îl pui și pe Stoian, nu are rost, nu discutăm. Eu cred că o să bag 5-6 milioane. Nu mă mai joc. Trebuie să faci echipă”, declara Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
