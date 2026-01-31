Gigi Becali, ofertă în direct pentru o legendă a lui Dinamo: „Dacă iau campionatul, te aduc la FCSB!”

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a avut un dialog spumos cu fostul mare fotbalist de la Dinamo, dar și de la Rapid, printre altele, Dănuț Lupu. Patronul de la FCSB și-a adus aminte de perioada în care fostul internațional s-a aflat în detenție, iar el a făcut atunci la un moment dat o cerere oficială pentru a-l angaja la clubul roș-albastru.

Gigi Becali i-a spus lui Dănuț Lupu că îl ia la FCSB dacă echipa roș-albastră câștigă titlul și în acest sezon de SuperLiga

Fostul mijlocaș a confirmat acel episod și a ținut să îi mulțumească pe această cale omului de afaceri pentru gest, iar ulterior a glumit și a spus că ar fi de acord chiar și acum să lucreze la campioana României. În continuare, Lupu i-a transmis lui Becali că el continuă să susțină în spațiul public faptul că FCSB are în continuare șanse mari la câștigarea titlului de campioană, chiar dacă în prezent situația din clasament nu arată deloc bine pentru formația antrenată de Elias Charalambous.

În replică, Gigi Becali a promis că, în cazul în care într-adevăr echipa sa va deveni campioană și în acest sezon, atunci îi va pregăti din nou lui Dănuț Lupu un post la FCSB. Iată cum a decurs dialogul dintre cei doi:

Gigi Becali: „Uite, pentru că e Dănuț acolo, să știi că am făcut cerere când era la pușcărie să îl iau să lucreze la FCSB”.
Dănuț Lupu: „Știu, mulțumesc, dacă vreți vin de mâine (n.r. ironic)”
Gigi Becali: „Păi nu ai cum, că ești dinamovist”.
Dănuț Lupu: „Păi eu sunt FCSB-ist, că sunt singurul care spun de 3 luni că luați campionatul și anul ăsta (n.r. zâmbește)”.
Gigi Becali: „Dacă îl iau, te iau la FCSB. Da (n.r. promit). Dacă iau titlul, îl iau la FCSB. Eu când zic, zic.

Gigi Becali, ultimele detalii despre deciziile luate la FCSB după ultimele evenimente

De asemenea, cu aceeași ocazie, Gigi Becali a vorbit și despre posibilitatea ca Dennis Politic să se transfere în Grecia. În plus, patronul de la FCSB a vorbit din nou și despre faptul că l-a refuzat pe Olimpiu Moruțan, iar acum mijlocașul a ajuns la Rapid. 

Gigi Becali, ofertă în direct pentru Dănuț Lupu

