Gigi Becali, Omul Anului la Super Gala Fanatik 2025. Nota 10 pentru patronul FCSB

Gigi Becali a câștigat titlul de „omul anului” pentru a doua oară consecutiv la Super Gala Fanatik 2025! După ce a pus mâna pe premiul din anul 2024, patronul lui FCSB l-a câștigat și pe cel pentru anul 2025, după un nou titlu cu FCSB și un parcurs european de excepție în sezonul precedent.

De ce a fost ales Gigi Becali Omul Anului la Super Gala Fanatik 2025

Termenul de „omul anului” este împrumutat din prestigioasa publicație „The Times”, care oferă în fiecare an acest titlu, fiind cel mai important premiu al anului. Este despre acel om care își pune amprenta cel mai puternic în domeniul său și impresionează prin lucrurile pe care le face. Printre premiile oferite la Gala FANATIK 2025, „omul anului” are un loc foarte special.

Gigi Becali rămâne „omul anului” și în 2025. Omul de afaceri a câștigat al doilea titlu consecutiv cu FCSB, care a făcut un parcurs memorabil în Europa League. În noul sezon, echipa sa a ajuns din nou în Europa League și continuă să adune puncte de coeficient pentru România.

Performanțele FCSB în 2024–2025: de la titlu la parcurs european

FCSB a fost superioară în trei reprize în fața celor de la Sparta Praga, însă 45 de minute de neatenție au eliminat-o din Champions League. După un play-off cu LASK Linz, campioana României a mers în faza principală din Europa League, unde a început adevărata performanță.

„Roș-albaștrii” au avut meciuri memorabile atât pe teren propriu, cât și în deplasare. De la cele trei victorii cu PAOK, două dintre ele pe „Toumba”, la remiza spectaculoasă din Germania, cu Hoffenheim, pe un stadion dominat de români. Aventura bucureștenilor a fost încheiată de Lyon, în optimile Europa League, însă jucătorii nu au avut timp să fie triști deoarece

Ce spun specialiștii despre influența lui Becali în fotbalul românesc

Pe cât de contestat este Gigi Becali de foarte multă lumea, pe atât de apreciat este în fotbalul românesc. Din momentul în care a preluat echipa, FCSB nu a avut niciun sezon în care să nu se califice pentru cupele europene și, de cele mai multe ori, să ajungă în grupele competiției sau chiar în primăvara europeană.

Dacă unii sunt de părere că Gigi Becali face rău fotbalului românesc, alții specialiști spun că nivelul ar fi fost mult mai slab în lipsa sa. Gigi Becali nu doar că a reușit să facă performanță alături de echipa sa, ci a ambiționat și alți investitori să încerce să concureze la nivelul impus de el.

Mai mult decât atât, „omul anului” de la Super Gala Fanatik 2025 a transferat foarte mulți jucători la echipe bune din străinătate și a adus bani frumoși în fotbalul românesc, pe care i-a reinvestit cumpărând jucători de la Farul Constanța, FC Botoșani, Unirea Urziceni, dar și multe alte echipe. FCSB, sub patronatul lui Gigi Becali, a transferat jucători în Serie A, La Liga și chiar Premier League, dar și în alte campionate superioare celui al României.

Momentul în care Gigi Becali a primit premiul la Super Gala Fanatik 2025

Ultimul, dar nu cel din urmă laureat de la SUPER GALA FANATIK 2025 a fost patronul FCSB, Gigi Becali. „Bună seara! Să îl prezint pe Horia mai întâi pentru prezentările pe care le-a făcut la fiecare laureat. Credeam că cea mai impresionantă fază, care o să rămână și care mi-a impresionat, a fost aia cu Mircea și Răzvan Lucescu, când îl pupă pe creștet atunci când l-a învins.

Dar după, bineînțeles, că iubirea de sine, m-a făcut să mă mândresc mai mult și să trăiesc mai multă tărie atunci când m-a prezentat. Pentru că am fost întrebat aici și aici o să vorbesc mai mult, că vreau să fac o analiză. Îmi place să vorbesc. Dar spun lucruri frumoase. Vezi, dacă ar fi să îmi cer iertare, anul trecut le-am cerut la toți din sala asta pe care i-am supărat. Anul ăsta pot să îmi cer cu jumătate de gură. Pentru că în 2025 am greșit 10% față de ce am greșit în 2024. Așa că mă bucur pentru asta.

Am fost întrebat. ‘Este și Borcea aici’ spunea jurnalistul și ‘Vă aduce aminte de vremurile bune?’ Eu am spus așa fără să-l supăr pe finul meu, fără să-l supăr. ‘Vremurile bune sunt acum!’ Totul este despre bani în lumea asta. Spunea domnul Burleanu 500.000.000. Când spuneau ei de vremuri bune, era vorba de 10.000.000. Atunci dădeam 2-3 mii salariu, acum am aici un fotbalist care a luat 1.000.000 într-un an. Astea sunt vremurile bune. Când am făcut ofertă de 4.000.000 de euro pe un jucător, pe vremurile alea așa-zise bune nu se putea vorbi decât de 500.000 maxim, cât am dat pe Pompiliu Stoica sau 200.000 cât am dat pe Florentin Dumitru. Astea sunt vremurile bune pentru că vorbim de zeci de milioane de sute de milioane și vor fi și mai și mai bune.

Acum eu vă pot spune niște lucruri. Orice ar fi. Vorbesc eu, încerc să fiu mai smerit, dar nu pot. Nu pot, ce să fac. O să vă spun așa. Vedeți că m-au întrebat ‘Mergeți în SUA dacă ne calificăm?’ Acum am altă vârstă, nu mă mai plimb acum sute de kilometri. Eu spun la TV că sunt bătrân, dar sunt bătrân ca înțelepciune și ca vârsta, ca vechime. Ca putere, vă dau cuvântul meu de onoare am 25 de ani. Așa mă simt. Ca viteză de mișcare am 25 de ani. Când spun bătrân ca vechime, ca înțelepciune.

Am fost întrebat ‘Cum a fost 2025?’ Anul 2025 am spus ‘Nu excelent, dar foarte bun’. De ce? Pentru că e totul despre bani în lumea asta. Pentru bani facem totul. Pentru bani merge Răzvan, chiar dacă e taică-su milionar, merge să antreneze în Grecia pe mai multe milioane, că altfel ar sta în România. Pentru bani toată lumea pleacă în Arabia. Totul e despre bani. Am zis că a fost foarte bun, excludem clasamentul, că asta vom vedea cum va fi. O să vorbim și despre asta de ce. Dacă vorbim de lucrurile materiale, să vorbim și despre cele spirituale. Și de ce spun eu campioni am fost, campioni vom fi.

Pentru că am încasat în 2025 aproape 15-20 de milioane de euro incluzând banii de pe Coman. Dacă am luat 15-20 de milioane de euro, eu zic că e un an foarte bun. Să zică unul care a încasat măcar 7 sau 5. Nu mă refer din drepturile TV și bilete. Atunci am zis că a fost un an foarte bun”, a declarat Gigi Becali.

Reacția patronului FCSB după trofeul „Omul Anului”

FCSB, echipa patronată de Gigi Becali, a luat campionatul în ultimele două sezoane de SuperLiga. Acum, roș-albaștrii sunt doar pe locul 10, la trei lungimi de top 6. Becali nu își pierde însă speranța.

„Acum să vă dau explicație pentru că suntem și în sărbătorile creștinești, Nașterea Domnului Hristos, o să vă spun trăirile mele, secretele mele din credință. E posibil să nu se întâmple așa, dar o să am și o explicație o pedagogie pentru mine.

Eu spun campioni am fost, campioni vom fi. Spun că sunt descurajat, dar când mă supără Naum îi spun campion vom fi. Ce play-off? Voi fi campion. Pe ce mizez?

La asemenea evenimente nu se vorbește așa, dar a venit vremea mărturisirii. Când spun asta mă bazez pe Hristos. De ce mă bazez pe Hristos? Dacă atunci când nu eram bun și era aproape de mine și tot timpul m-a scos din fundul iadului și mi-a dat tot timpul, oare mă va lăsa acum, când îmi cer iertare 10%? Pe asta mizez, pe cuvânt.

E posibil să nu fiu. Dacă nu voi fi atunci voi spune așa E pedagogie pentru mine, pentru mândria mea, pentru trufia mea, să mai aplec capul. Deși nu cred că o să-l aplec. Până la moarte! Nu am cum. Dacă am forță de 25 de ani, eu ce pot să fac. Nu pot să aplec capul. Și mă rog la Dumnezeu să îmi dea putere să aplec capul, să fiu mai smerit. Nu pot. Atunci mă voi mândri în Hristos. ‘De nu mă voi mândri în Hristos, nebun sunt’. Spune Sf. Apostol Pavel. Nu vreau să fiu nebun. Îl iubesc pe Hristos și vreau să mă mândresc cu Hristos și atunci ‘Campion am fost, campion voi fi Steaua București!’

Domnul să vă ajute și vouă! Să vă dea și vouă bucurile pe care le-am avut eu până la vârsta asta pentru că sunt mari. Cine credea vreodată că încasez 20 de milioane de euro sau faci tu Becali ofertă de 4 milioane pentru un jucător în România. Nu credea nimeni. Astea sunt vremurile bune în România.

‘Domne ce ai câștigat? Cât e investiția și cât e pierderea?’ E adevărat că la ora asta suntem în echilibru. Bani scoși. Câștigul e așa. FCSB valorează 200-300 de milioane, peste 10 ani va costa 1 miliard. Atunci câștigul meu va fi 1 miliard peste 10 ani, chiar dacă sunt la pluturile. Așa am văzut eu tot timpul lucrurile și așa am văzut în viitor”, a conchis latifundiarul din Pipera.