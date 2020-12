Gigi Becali, omul cu suflet de aur. Cu ani în urmă a salvat viaţa unui copil bolnav de cancer

Gigi Becali reprezintă de ani buni genul personajului public extrem de controversat. Respectat, apreciat sau chiar iubit de unii, detestat şi ignorat de către alţii patronul FCSB are într-adevăr un mare defect, faptul că este mult prea guraliv şi de multe ori acest lucru se întoarce împotriva lui.

Însuşi latifundiarul din Pipera recunoştea că dacă nu vorbeşte mult simte că face cancer la limbă şi că foarte greu se poate abţine să nu vorbească, dar în ultima perioadă inclusiv mass-media, cea care avea o mină de aur mereu la dispoziţie în persoana lui Becali, a constatat o abstinenţă a dialogului la acesta.

Becali practic a luat această decizie, care s-a dovedit înţeleaptă pentru el, de a nu stârni polemici cu declaraţiile sale şi îşi vede de afaceri, de menţinerea FCSB la parametrii care să permită câştigarea titlului după trei ani de hegemonie CFR Cluj şi de familie.

Dan Negru a dezvăluit gestul umanitar al lui Gigi Becali

Dar chiar şi atunci când el nu vorbeşte o fac alţii despre el, cum este cazul binecunoscutului prezentator de la Antena 1, Dan Negru. Acesta a dezvăluit recent, în cadrul emisiunii “Prietenii lui Ovidiu” faptul că Gigi Becali a salvat, cu ani în urmă, viaţa unui copil bolnav de cancer într-un stadiu foarte avansat.

“Am o poveste cu Gigi și nu știu dacă să v-o zic sau nu…. N-a vrut s-o spună și s-o facă public. La Next Star, show-ul meu cu copii, a fost un puști care avea cancer în fază terminală.

Patronul FCSB a dat zeci de mii de euro pentru salvarea vieţii copilului

Cânta foarte frumos, dar avea cancer în fază terminală. Avea nevoie de niște zeci de mii de euro, multe, ca să-și salveze viața. Omul n-a găsit, tatăl lui, mama lui n-au găsit banii.

“Nea Gigi a dat toți banii ăștia și i-a salvat viața. N-a vrut s-o spună la televizor. A vrut să fie într-o liniște și într-o discreție a lui. Copilul ăla, aici în România i-au dat trei luni de supraviețuire.

Becali a construit zeci de case sinistraţilor de la Vadu Roşca

Au trecut 8 ani de atunci și chiar vorbesc cu ăsta mic. Atunci m-a impresionat gestul lui Becali. E vorba de o viață salvată! Ce se spune, ce se vorbește, nu mă interesează. Eu știu că ăstuia mic omul ăsta, Gigi Becali, i-a schimbat viața”.

Omul Gigi Becali este în adâncul său unul dintre puţinii oameni publici cu suflet de aur pentru cei nevoiaşi. Faptele sale de caritate sunt multe, să ne amintim doar de modul în care după acele teribile inundaţii care au lovit Moldova a construit zeci de case la Vadu Roşca în urmă cu 15 ani.

