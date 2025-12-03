„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica s-a supărat, dar jucătorii se amuzau”

ADVERTISEMENT

La pauza meciului Dinamo – FCSB disputat pe 30 octombrie 2024 în grupele Cupei României, crainicul „câinilor”, Ștefan Știucă, a anunțat o modificare într-un mod incredibil, provocând furia oaspeților. Prezent la emisiunea FANATIK DINAMO, acesta a vorbit despre momentul memorabil.

Cum a provocat crainicul lui Dinamo un scandal imens la derby-ul cu FCSB

La pauza meciului dintre Dinamo și FCSB s-a produs o schimbare în echipa oaspete, iar crainicul gazdelor, Ștefan Știucă, a anunțat modificarea într-un mod incredibil: „George Becali efectuează o schimbare la pauză! Popescu îl înlocuiește pe Baeten”. Scorul era 0-0 în acel moment, însă gruparea „roș-albastră” a avut o repriză secundă fabuloasă, marcând de patru ori.

. Crainicul „câinilor” a rememorat momentul la emisiunea FANATIK DINAMO: „Eu cu domnul Meme am și petrecut împreună pe vremuri, e un băiat extraordinar. Furtuna din pahar de la momentul cu ‘George Becali operează o modificare’ e stârnită de Meme. El s-a supărat la stadion, Pintilii și jucătorii râdeau.

Eu mă joc uneori, e un ‘fantasy game’ pe care îl joc acasă de unul singur. Mă uit la un meci, nu la FCSB sau la al meu, la orice meci: ‘Dacă eu aș fi domnul George Becali, ce schimbare aș face la pauză?’ Eu sunt un chibiț, nu am făcut fotbal de performanță, dar eu cred că a început să simtă schimbările. Cu noi, la acel meci, a intrat Alhassan și a distrus toată construcția la mijloc. Gluma mea, glumă, dar realitatea a fost cruntă”.

Ce i-a spus Andrei Nicolescu lui Ștefan Știucă după controversa din derby

După meci, Andrei Nicolescu a afirmat că va purta o discuție cu Ștefan Știucă, iar crainicul lui Dinamo a dezvăluit ce a vorbit cu administratorul special de la acea vreme, care ocupă în momentul actual postul de președinte. „Nu mi s-a întâmplat nimic. (n.r. Andrei Nicolescu a spus că va avea o discuție cu tine) A avut. Eu și Andrei avem multe discuții în general, ne sfătuim la multe chestii.

Andrei mi-a făcut un ‘tuning’. Eu am un nivel al comediei și al glumei pe care îl pot lucra dintr-un potențiometru imaginar. Pot să închid sau să deschid. Eu nu mi-am dat seama exact cât rău le fac și lor (n.r. celor de la FCSB). Eu nu-i urăsc. Eu înțeleg de ce s-a supărat Meme. Înțeleg și de ce nu s-a supărat nea Gigi, știu că nu s-a supărat, au vorbit niște prieteni comuni cu el”, a afirmat acesta în exclusivitate pentru FANATIK.

De ce a fost benefică pentru Dinamo controversa produsă de crainicul Ștefan Știucă

Ștefan Știucă a afirmat că momentul de la pauză a fost benefic pentru jucătorii și staff-ul lui Dinamo, deoarece la final s-a discutat mai puțin despre . „Eu și Nicolescu am luat orice presiune de pe echipă într-un mod magistral. Noi am luat patru goluri. (n.r. și s-a vorbit despre altceva) Asta spun.

A ajutat vestiarul să treacă mai ușor peste acea înfrângere. Andrei a știut să reacționeze, ‘Dinamo e un club serios, noi nu facem caterincă de adversari’, iar eu m-am plasat într-o zonă impersonală de prietenie consimțită reciproc. Eu am crezut că umorul este ceva care încă ne poate salva”, a spus crainicul lui Dinamo la emisiunea moderată de Cristi Coste.