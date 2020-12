Gigi Becali, out din topul celor mai bogaţi români! Ce se întâmplă cu averea patronului FCSB

Gigi Becali (62 de ani) a rămas în urmă în topul celor mai bogați oameni de afaceri români. În 2020, finanțatorul FCSB nu a prins nici măcar Top 30 Forbes România.

În ierarhia din acest an, celebra revistă nu i-a inclus în primele 30 de locuri decât pe românii care au o avere de peste 500 de milioane de lei, echivalentul a 103 milioane de euro. Astfel, conform calculelor Forbes România, averea lui Gigi Becali este evaluată la sub 100 milioane de euro.

Vestea ar trebui să îl îngrijoreze pe „latifundiarul din Pipera”, a cărui bogăție a scăzut enorm în ultimul an. La finalul lui 2019, averea lui Becali era estimată de Capital la 400-450 de milioane de euro (aproximativ 2 miliarde de lei), iar el se afla pe locul 11 în clasamentul celor mai înstăriți români.

Gigi Becali a ieșit din topul celor mai bogați români. Cum a ajuns finanțatorul FCSB în această situație

În urmă cu mai bine de zece ani, Gigi Becali se lupta pentru fotoliul de lider în ierarhia celor mai bogați oameni de afaceri români. Finanțatorul FCSB a avut cele mai multe investiții în terenuri, dar criza din 2008 a picat cum nu se poate mai prost pentru el. La acea vreme, prețul terenurilor a scăzut, iar averea sa de 1 miliard de euro s-a diminuat cu aproximativ 75%.

Între timp, prețul terenurilor a crescut la loc, Becali ajungând, în 2019, să aibă o avere estimată la 450 de milioane de euro, dar tot nu a mai reușit să pună probleme la vârful ierarhiei Forbes. Criza financiară venită din cauza pandemiei de coronavirus pare că l-a atins şi pe Gigi Becali, din moment ce patronul FCSB nu a mai prins topul.

FCSB s-a înstrăinat de grupele Europa League

În 2020, Gigi Becali are de suferit și din cauza uneia dintre pricipalele sale afaceri, FCSB. Dacă în urmă cu ceva timp se califica an de an în grupele competițiilor europene, în 2018, 2019 și 2020, gruparea roș-albastră a ratat de fiecare dată prezența în UEFA Europa League.

Ce-i drept, anul acesta, deținătoarea Cupei României a fost urmărită și de ghinion. În sezonul 2020-2021, FCSB arată mai bine ca niciodată sub comanda cuplului Toni Petrea – Thomas Neubert și pare favorită la titlul pe care nu l-a mai câștigat din 2015, dar planurile europene au fost stricate de pandemia COVID-19. Fotbaliștii roș-albaștri s-au infectat în număr mare chiar în timpul preliminariilor Europa League și nu au putut trece de turul al treilea, în care au fost eliminați de Slovan Liberec.

În cazul în care s-ar fi calificat în grupele celei de-a doua competiții europeane ca importanță, în buzunarele lui Gigi Becali ar fi intrat nu mai puțin de 10 milioane de euro. Făcând un calcul simplu, în ultimii trei ani, Becali a pierdut 30 de milioane de euro, consecință a ratării grupelor Europa League de către FCSB.

A apus vremea transferurilor pe milioane de euro la FCSB

Un alt motiv pentru care lui Gigi Becali nu i-a mai crescut averea îl reprezintă lipsa transferurilor de jucători în străinătate. Deși în prezent are fotbaliști cu potențial foarte mare, precum Dennis Man, Florinel Coman sau Olimpiu Moruțan, pe care patronul FCSB vrea zeci de milioane de euro, momentan niciun club din străinătate nu s-a încumetat să îi satisfacă pretențiile financiare.

Nicolae Stanciu reprezintă ultima afacere importantă făcută de Gigi Becali în calitate de finanțator la FCSB. În 2017, mijlocașul a devenit cel mai scump transfer din istoria clubului, atunci când a fost vândut la Anderlecht pentru 9,7 milioane de euro. De atunci și până în prezent, Becali nu a mai vândut peste 3 milioane de euro, ultimul jucător plecat pe bani buni de la FCSB fiind Romario Benzar, la Lecce, în 2019, în schimbul sumei de 2 milioane de euro.

FCSB, datorie către Gigi Becali

În vara acestui an, Gigi Becali anunța un scenariu sumbru în ceea ce o privește pe FCSB. Finanțatorul a afirmat că echipa sa ar putea avea probleme mari cu banii din cauza unei datorii pe care clubul roș-albastru o are chiar către el.

„După că ce nici nu avem bani, suntem vai de capul nostru de săraci și abia ne ajung banii de la televiziune pentru 14 echipe… Suntem vai de capul nostru în 14 echipe! De unde să găsim bani pentru încă două echipe pentru Liga 1? De unde bani? Care alte surse de venit?

Eu nu știam… Credeam că am 6 milioane datorie. Am vorbit cu contabila și i-a spus ‘Zi-mi și mie’. Am 11 milioane de euro împrumutați! Eu credeam că sunt 7 sau 8. Când de fapt sunt 11. Eu acum am 11 milioane de euro datorie!

Dacă nu mă calific în cupele europene sau nu vând un jucător ce fac? Intru în faliment! Ce fac? Nu? Vreau să zic eu… Păi, îl vând pe Man! Dar dacă nu-l vând? Eu vorbesc când sunt banii în buzunar…”, declara Gigi Becali, la Digi Sport, în iulie 2020.

În prezent, conform site-ului transfermarkt.com, lotul lui FCSB este evaluat la 28,10 milioane de euro .

Cel mai bine cotat fotbalist al roș-albaștrilor este Florinel Coman, 5,5 milioane de euro .

„Mi-au pus sechestru pe avere”

Anul trecut, banii lui Gigi Becali au avut de suferit și din cauza unor noi probleme cu legea pe care le-a avut „latifundiarul din Pipera”. Direcția Națională Anticorupție i-a pus sechestru pe avere, susținând că a spălat 50 de milioane de euro împreună cu nepotul său, Vasi Geambazi. Sechestrul a fost pus pe conturile personale ale lui Becali și nu pe societăți.

„Mă acuză de spălare de bani. Zic ei că am spălat bani cu Vasi. Că el mi-a dat mie 50 de milioane de euro, de la el din cont, și eu i-am dat înapoi, i-am dat 50 de milioane, i-am dat și mai mult. Ce spălare de bani să fie, eu i-am dat cadou, i-am dat cadou. Eu ajut oameni. Ce afaceri are Vasi să-mi dea mie să-i spăl banii? Ce eu sunt nebun să ajut oamenii și să fac pușcărie. Eu am ajutat oameni bolnavi de cancer.

Am salvat oameni. Eu fac donații, fac cadou. Sunt bani curați. Ce sunt nebun să spăl bani ca să ajut oameni, să fac eu pușcărie. Eu fac o grămadă de acte de caritate. Ce aflați voi e doar 3% din actele pe care le fac eu. DNA-ul nu mai are ce să facă, nu mai e corupție și trebuie să scoată oameni publici în evidență ca să își justifice existența”, se apăra Gigi Becali, în noiembrie 2019, la Digi Sport.

Top 10 cei mai bogați români în 2020

În 2020, la fel care în fiecare an, revista Forbes a întocmit clasamentul celor mai bogați români. Evident, Ion Țiriac nu lipsește din top 10, dar este întrecut de oameni de afaceri cu averi mai mari. Fostul jucător de tenis ocupă ultima treaptă a podiumului, cu 6 miliarde de lei. Cel mai bogat român vine din domeniul IT. Este vorba despre cunoscutul dezvoltator de software, Daniel Dines, cel care are o avere de de 7,7 miliarde de lei.