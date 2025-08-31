Sport

Gigi Becali, păgubit din schimbul FCSB – U Cluj?! “Gheorghiţă va fi cinci clase peste Thiam”

Gigi Becali l-a transferat de la U Cluj pe Mamadou Thiam, la schimb cu Andrei Gheorghiţă plus 50.000 de euro. Dumitru Dragomir crede că ardelenii au ieşit mai bine din această afacere.
Marian Popovici
31.08.2025 | 06:30
Gigi Becali pagubit din schimbul FCSB U Cluj Gheorghita va fi cinci clase peste Thiam
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, păgubit din schimbul FCSB - U Cluj?! “Gheorghiţă va fi cinci clase peste Thiam”. Sursa: sportpictures.eu

Mamadou Thiam este ultimul jucător transferat de FCSB. Roş-albaştrii l-au cedat definitiv pe Andrei Gheorghiţă la U Cluj, plus 50.000 de euro. Atacantul a debutat deja la roş-albaştri, dar echipa nu a putut evita înfrângerea cu FC Argeş, scor 0-2.

Gigi Becali, păgubit din schimbul FCSB – U Cluj?! Gheorghiţă va fi cinci clase peste Thiam

Dumitru Dragomir consideră că din această combinaţie avantajată va ieşi U Cluj şi susţine că marja de creştere a lui Andrei Gheorghiţă este mult mai mare decât cea a atacantului francez:

Vă mai spun încă ceva. Gheorghiţă va fi cinci clase peste Thiam. O să vedeţi. Aşa cum o spun acum, căpitanul de la Dinamo dat gratis de Rapid, Cîrjan… Rapid nu are niciun jucător mai valoros decât Cîrjan. 

Mă bucur că ce am spus eu aici, la pronosticul de doi solist la Dinamo – FCSB nu a ieşit. Ştiu că a râs şi Nicolescu, foarte bun conducător. Unul dintre cei mai buni, e conducător adevărat.

Nu că e prieten cu fiul meu. E conducător mare el, Dani Coman şi Mihai Stoica”, a spus Dumitru Dragomir la Profeţiile lui DON Mitică.

Mamadou Thiam este un atacant francez în vârstă de 30 de ani. În 2023 a fost vândut de U Cluj la Al Arabi pentru 500.000 de euro. Revenit gratis la ardeleni, atacantul a fost cedat la campioana României.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
