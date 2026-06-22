Gigi Becali, pariu cu Marius Şumudică pe Cupa Mondială: „Să vedem cine e mai şmecher” Patronul FCSB l-a comparat pe Messi cu Ronaldo

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Nu este prima dată când Gigi Becali (67 de ani) recunoaște că nu urmărește deloc fotbal, decât atunci când joacă FCSB, însă patronul roș-albaștrilor s-a aruncat într-un pariu cu Marius Șumudică (55 de ani). Omul de afaceri nu urmărește nici măcar naționala Capului Verde, acolo unde joacă fotbalistul său, Joao Paulo, însă are o favorită la acest turneu final.

Pariul făcut de Gigi Becali și Marius Șumudică la Cupa Mondială. Pe cine mizează cei doi

Ediția Campionatului Mondial din acest an pare una dintre cele mai strânse din istorie și cel puțin 8 echipe ar putea triumfa la final, fără ca victoria lor să reprezinte o mare surpriză. Chiar dacă cel mai mare eveniment sportiv la nivel global este urmărit chiar și de oameni care nu consumă fotbal în mod normal, Gigi Becali, om implicat direct în fotbal, recunoaște că nu a văzut niciun meci până acum.

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Totuși, el a dezvăluit că are un pariu cu Marius Șumudică pe câștigătoarea Campionatului Mondial, „Nu m-am uitat la niciun meci, nu mă interesează mormânt străin, nu mă duc să plâng la mormânt străin. Dacă se schimba ceva, dar nu schimbă cu nimic. Că joacă, că nu joacă, Joao Paulo e un jucător pe care ne bazăm, dar că joacă el titular tot aia este pentru noi. Eu tot vând, tot cumpăr. Am făcut un pariu cu Șumudică. Bine, pariu, n-am mizat nimic, am zis doar așa, pe cine e mai șmecher, cunoscător de fotbal.

Eu am zis că Franța, el a zis Argentina. Eu am zis Franța, dar nu m-am uitat la ei. Nu i-am văzut deloc, eu știu că o echipă puternică și mizez pe doi jucători: Olise și Mbappe. Dacă e o echipă puternică cum e Franța și mai are și doi jucători puternici, e greu să o învingi”, a spus Gigi Becali la

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Messi sau Cristiano Ronaldo? Gigi Becali și-a dezvăluit favoritul

Dezbaterea pe subiectul „cine este cel mai bun” a început acum două decenii și va continua mult timp după retragerea celor doi, care este din ce în ce mai aproape. Totuși, Gigi Becali se află în tabăra celor care îl preferă pe superstarul argentinian, chiar dacă îl respectă foarte tare și pe Cristiano Ronaldo:

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„(n.r. Messi și Ronaldo) De 7.000 de ori Messi. Ca el nu va mai fi niciodată cât voi trăi, poate după. Este Messi și după ceilalți, Maradona, Ronaldo și toți ceilalți care au fost mari. Messi este jucător îngeresc, nu este de pe pământ”, a mai spus Gigi Becali.