Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Gigi Becali, pariu cu Marius Şumudică pe Cupa Mondială: „Să vedem cine e mai şmecher” Patronul FCSB l-a comparat pe Messi cu Ronaldo

Gigi Becali a recunoscut că nu urmărește meciurile de la Campionatul Mondial, însă a făcut un pariu cu Marius Șumudică! Pe cine mizează patronul lui FCSB
Ciprian Păvăleanu
22.06.2026 | 20:05
Gigi Becali pariu cu Marius Sumudica pe Cupa Mondiala Sa vedem cine e mai smecher Patronul FCSB la comparat pe Messi cu Ronaldo
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a pus pariu cu Marius Șumudică pe Cupa Mondială! Cine sunt favoritele celor doi. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Nu este prima dată când Gigi Becali (67 de ani) recunoaște că nu urmărește deloc fotbal, decât atunci când joacă FCSB, însă patronul roș-albaștrilor s-a aruncat într-un pariu cu Marius Șumudică (55 de ani). Omul de afaceri nu urmărește nici măcar naționala Capului Verde, acolo unde joacă fotbalistul său, Joao Paulo, însă are o favorită la acest turneu final.

Pariul făcut de Gigi Becali și Marius Șumudică la Cupa Mondială. Pe cine mizează cei doi

Ediția Campionatului Mondial din acest an pare una dintre cele mai strânse din istorie și cel puțin 8 echipe ar putea triumfa la final, fără ca victoria lor să reprezinte o mare surpriză. Chiar dacă cel mai mare eveniment sportiv la nivel global este urmărit chiar și de oameni care nu consumă fotbal în mod normal, Gigi Becali, om implicat direct în fotbal, recunoaște că nu a văzut niciun meci până acum.

ADVERTISEMENT

Totuși, el a dezvăluit că are un pariu cu Marius Șumudică pe câștigătoarea Campionatului Mondial, iar favorita patronului de la FCSB este Franța: „Nu m-am uitat la niciun meci, nu mă interesează mormânt străin, nu mă duc să plâng la mormânt străin. Dacă se schimba ceva, dar nu schimbă cu nimic. Că joacă, că nu joacă, Joao Paulo e un jucător pe care ne bazăm, dar că joacă el titular tot aia este pentru noi. Eu tot vând, tot cumpăr. Am făcut un pariu cu Șumudică. Bine, pariu, n-am mizat nimic, am zis doar așa, pe cine e mai șmecher, cunoscător de fotbal.

Eu am zis că Franța, el a zis Argentina. Eu am zis Franța, dar nu m-am uitat la ei. Nu i-am văzut deloc, eu știu că o echipă puternică și mizez pe doi jucători: Olise și Mbappe. Dacă e o echipă puternică cum e Franța și mai are și doi jucători puternici, e greu să o învingi”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer
Digi24.ro
Prima reacție a Rusiei după demisia lui Keir Starmer

Messi sau Cristiano Ronaldo? Gigi Becali și-a dezvăluit favoritul

Cristiano Ronaldo și Lionel Messi au dominat scena mondială în ultimii 20 de ani. Dezbaterea pe subiectul „cine este cel mai bun” a început acum două decenii și va continua mult timp după retragerea celor doi, care este din ce în ce mai aproape. Totuși, Gigi Becali se află în tabăra celor care îl preferă pe superstarul argentinian, chiar dacă îl respectă foarte tare și pe Cristiano Ronaldo:

ADVERTISEMENT
Zlatan Ibrahimovic l-a văzut la Cupa Mondială și a spus-o direct: ”E cel...
Digisport.ro
Zlatan Ibrahimovic l-a văzut la Cupa Mondială și a spus-o direct: ”E cel mai bun din lume. E excepțional”

„(n.r. Messi și Ronaldo) De 7.000 de ori Messi. Ca el nu va mai fi niciodată cât voi trăi, poate după. Este Messi și după ceilalți, Maradona, Ronaldo și toți ceilalți care au fost mari. Messi este jucător îngeresc, nu este de pe pământ”, a mai spus Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
3.85 este cota BETANO pentru „X” în meciul Norvegia - Franța
Leo Messi, faţă în faţă cu istoria! A ratat penalty-ul care l-ar fi...
Fanatik
Leo Messi, faţă în faţă cu istoria! A ratat penalty-ul care l-ar fi transformat cel mai bun marcator de la Mondiale. În schimb, a bifat un record negativ
Argentina – Austria 0-0, LIVE VIDEO în grupa J de la CM 2026,...
Fanatik
Argentina – Austria 0-0, LIVE VIDEO în grupa J de la CM 2026, etapa 2
Norvegia – Senegal, LIVE VIDEO în grupa I de la CM 2026, etapa...
Fanatik
Norvegia – Senegal, LIVE VIDEO în grupa I de la CM 2026, etapa 2. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
'A pierdut apartamente și sute de mii de euro din patima jocurilor de...
iamsport.ro
'A pierdut apartamente și sute de mii de euro din patima jocurilor de noroc. Craiova a fost nevoită să îi plătească datoriile la cămătari'. Informații uluitoare despre un cunoscut fotbalist român
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!