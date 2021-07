Gigi Becali, pe cale să mai perfecteze un transfer! Anunțul făcut de patronul FCSB-ului: „De acum șase luni am vrut să-l iau!”

David Miculescu (20 de ani) este un produs al celor de la UTA Arad. Acesta a fost adus, în vara lui 2018, la prima echipă a clubului arădean.

ADVERTISEMENT

Acesta evoluează pe postul de extremă dreapta, acolo unde, la FCSB, în prezent, joacă Andrei Cordea.

Gigi Becali, pe cale să-l transfere pe David Miculescu

susține că este aproape să-l transfere pe David Miculescu. Acesta recunoaște că și în trecut a dorit să-l aducă la FCSB pe tânărul fotbalist.

ADVERTISEMENT

Patronul vicecampioanei României a dezvăluit că „alura de fotbalist” este una dintre calitățile care îl atrag la David Miculescu.

„Văd că l-ați ghicit. Câteodată, un jucător e și frumos. Când l-am luat pe Dennis Man, e un băiat plăcut. Așa a fost și cu Nedelcu, dar nu s-a legat. David este foarte frumos, inalt, slăbuț, are o alură de fotbalist. Aleargă foarte frumos.

ADVERTISEMENT

De acum șase luni-un an am vrut să-l iau, iar acum am acționat. Cred că sunt șanse să-l iau, pentru că mai are încă un an și jumătate contract și, dacă nu-l dau, o să-l piardă gratis”, a declarat Gigi Becali, la .

Gigi Becali, euforic după FCSB – Universitatea Craiova, 4-1

FCSB s-a impus categoric în fața Universității Craiova, 4-1, în etapa 2 din Liga 1. La finalul meciului, a avut un discurs euforic.

ADVERTISEMENT

„Nu mai știu de când n-am mai jucat atât de bine, dar eu am fost mulțumit și de meciurile cu Botoșani și Șahtior. Moruțan s-a mutat la Domnești și are foarte mare valoare acum. Doar am vrut să-l atenționez. N-are cum să lipsească din primul 11.

O să joace Olaru și Moruțan interi, Coman în stânga, Tănase vârf, Tavi Popescu în dreapta. Și Olaru între Cordea și Moruțan.

ADVERTISEMENT

Când e mingea numai la tine, n-ai nevoie să te aperi. Eu zic că echipa asta nu mai poate fi învinsă, e prea puternică. Suntem ucigători cu mingea la noi! Cu CFR poate va fi și mai rău decât a fost cu Craiova!”, a spus Gigi Becali, la .

250.000 de euro este cota lui David Miculescu, conform transfermarkt.com

ADVERTISEMENT