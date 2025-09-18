Gigi Becali, pe peretele unui local cu burgeri! Cum le-a venit ideea proprietarilor: „Ţinem cu FCSB şi îl avem ca model, dar nu chiar cu totul!”. Exclusiv

Gigi Becali este unul dintre personajele cu cea mai mare vizibilitate din România. A crescut foarte mult în notorietate în 2003, , iar în ultimii 22 de ani a rămas în prim plan atât datorită activităţii din fotbal, dar şi din politică.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, pe peretele unui local cu burgeri! Cum le-a venit ideea proprietarilor: „Îl avem ca model, dar nu chiar cu totul”

Patronul FCSB-ului apare ilustrat inclusiv pe peretele unui local cu burgeri din Constanţa. Cei trei proprietari au deschis Smash Papi Burger în urmă cu câteva luni. Fiind fani FCSB şi admiratori ai lui Gigi Becali, decizia de a pune un tablou cu latifundiarul lângă cel cu Cristiano Ronaldo a venit imediat.

FANATIK a stat de vorbă cu George Culeţu, unul dintre cei trei proprietari ai localului, care a declarat că tabloul cu Gigi Becali le atrage imediat atenţia clienţilor, stârnind deseori amuzament, mai ales că patronul FCSB apare ilustrat cu un burger în mână:

ADVERTISEMENT

„Sunt mai multe motive pentru care am pus tabloul. În primul rând ţinem cu FCSB, îl avem pe Gigi Becali ca model, dar nu chiar cu totul. Sunt părţi pe care le apreciem foarte mult: realizările din fotbal, a reuşit în business şi toate iniţiativele sociale.

„I-am pus şi un burger în mână ca să facem legătura”

Ajută foarte mult oamenii, credinţa în Dumnezeu. Este foarte religios, la fel suntem şi noi. Apoi, ca etnie, noi suntem aromâni, la fel ca el. Sunt şi chestii cu care nu suntem de acord (n.r. îi şopteşte un coleg: „schimbările la pauză”).

ADVERTISEMENT

Au remarcat şi clienţii. I-am pus şi un burger în mână ca să facem legătura. Suntem trei băieţi, suntem foarte mari fani FANATIK SUPERLIGA. În fiecare luni, marţi, ne uităm şi chiar ne-ar plăcea ca domnul Horia Ivanovici să îi spună domnului Gigi Becali de noi. Am fi onoraţi să ne treacă pragul”, a spus George Culeţu pentru publicaţia noastră.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, dietă fără carne de trei ani de zile: „Am analizele mai bune decât la 20 de ani”

Proprietarii speră ca Gigi Becali să le facă o vizită, mai ales că merge des la Techirghiol, acolo unde ridică o biserică. În schimb, dieta lui Gigi Becali ar putea să le dea bătăi de cap, patronul FCSB spunând că nu a mai mâncat carne de trei ani de zile:

„Am analizele mai bune decât la 20 de ani. Și analizele la 20 de ani nu le aveam așa. Mai era câte una înnegrită, câte una afumată, acum toate sunt perfecțiune! La 20 de ani mai era un colesterol puțin mai mic, puțin mai mare. Îți înnegrește analizele unde nu e în regulă. Nu e niciuna! Toate sunt perfecțiune!

ADVERTISEMENT

În primul rând, nu mai mănânc carne de 3 ani! Știam un călugăr, un prieten de îl iubeam eu mult, nu îi spun numele, și el mânca carne. Și eu i-am spus: ‘Măi, părinte, dar nu e în regulă să mănânce carne părintele!’. Și el tot mânca carne.

Și i-am zis: ‘Nu e în regulă, nu vezi ce gras ești! Facem un pariu? O convenție noi doi. Uite, eu sunt mirean. De azi încolo nu mai mănânc carne nici eu, nici tu’. Eu în gândul meu am zis: ‘Doamne, eu zic minciuni acum, doar ca să îl fac pe el. Dar eu voi mânca!’, am zis eu.

„Eu până la 105 ani o să comand. Iau și un baston și o să bat și cu el în masă”

Eu am făgăduit așa, ca să îl fac pe el. Dar din ziua aia pun carne în gură, îmi place și o scuip. Nu mai pot să înghit carnea. Cam de vreo 3 ani nu mai mănânc carne. Carnea dă putere. Și dacă mănânci carne multă și grăsime multă pe urmă vrei femei. Nu mai bine stau eu și îmi văd de treaba mea?

De 3 ani nici grăsime nu mai mănânc. Totul numai natural! Când văd un mic mi se face scârbă de mâncare definitiv. Sigur analizele au ieșit perfecte pentru că nu mai mănânc carne. Măi, Horia, vreau 105 ani să fac! Eu până la 105 o să comand. Iau și un baston și o să bat și cu el în masă”, FANATIK SUPERLIGA.