Gigi Becali, pe stadion la FCSB – Aberdeen: “Gata! Leul spulberă tot! Simt aer de calificare”

Deși este la un pas de calificarea în grupa de Europa League, FCSB traversează un moment de criză. Pentru a sări în ajutorul echipei, Gigi Becali .

Gigi Becali vine pe stadion la FCSB – Aberdeen: „Sunt leu până la moarte”

În direct la FANATIK SUPERLIGA de joi, ediție specială dedicată meciurilor echipelor românești din cupele europene, Gigi Becali a avut un discurs războinic. Patronul FCSB la meciul cu Aberdeen și, printre picături, a lăudat-o pe Craiova lui Rădoi.

„Du-te, mă, de aici. E doar chestia că rămâi mut, nu știi ce se întâmplă, lucruri neexplicabile (n.r. despre forma arătată de FCSB). Cum să te mai dai șmecher când leul este rănit, săracul, și bandajat la picior. Sunt leu până la moarte, până la coșciug.

Până mor eu, până pun mâinile sunt leu. Eee… mare lucru, te bate Argeș. Încă suntem la mâna noastră pentru campionat. Ce înseamnă? Bați Craiova de 4 ori, ești campion. Sunt multe puncte și știi care e treaba? Craiova joacă bine.

„Gata, o să mă duc pe stadion. Leul spulberă tot”

Echipa lor joacă de când a venit Mirel. Nu-mi fac griji, la mine de-abia acum începe ascensiunea. Astăzi seară începe ascensiunea. Chiar mă gândeam să mă duc la meci, presimțeam un aer de calificare și mă gândeam să mă duc.

Nu știu… Gata, o să mă duc, ce să mai. Mă duc și gata! Gata, mă duc la meci! Leu-i leu, spulberă tot! Nu că vom merge mai departe decât anul trecut, trebuia câștigată Europa League. Mai vedem”, a declarat Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.