Gigi Becali pentru Fanatik despre despărțirea de Edi Iordănescu: “El a venit cu propunerea de a rezilia cu FCSB”

După o săptămână în care l-a atacat permanent pe Edi Iordănescu, Gigi Becali spune că nu și-a dorit ca antrenorul să plece. Ba din contră, acesta din urmă a fost cel care a venit cu ideea despărțiri.

Edi Iordănescu ar fi fost cel care a declanșat procedura pentru rezilierea contractului, nemulțumit că . Astfel, Becali a încălcat o clauză a contractului care a fost semnat în urmă cu mai puțin de trei luni.

Gigi Becali, despre plecarea lui Edi Iordănescu de la FCSB. Declarație pentru Fanatik despre situația incendiară de la club

“Nu i-am propus eu rezilierea lui Edi Iordănescu. El a venit cu propunerea de a rezilia contractul cu FCSB. Că am vorbit nu știu ce de Budescu la televizor și există o clauză. I-am propus să îi plătesc salariul până în decembrie pentru reziliere amiabilă, acuma să vedem.

ADVERTISEMENT

Am auzit că a scris pe Facebook ceva cu o clauză de 500.000. Dar să își pună pofta în cui. Eu nu îl dau afară. Ce, am luat-o razna să îi dau 500.000 de euro când mai are patru luni de contract. Mă duc la Bălăceanca dacă gândesc așa. Doamne ferește! Să doneze el ce bani vrea, eu nu îl dau afară. Eu am încredere în capacitățile lui de antrenor”, a declarat Gigi Becali pentru FANATIK.

În ciuda faptului că patronul FCSB pare dispus să continue colaborarea, este cât se poate de clar că totul este parte din negocierile dure care se poartă pentru a se produce despărțirea.

ADVERTISEMENT

Ruptura dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu s-a produs la mai puțin de 24 de ore după meciul cu Voluntari. Patronul FCSB îl facea praf pe Budescu

Scandalul de la FCSB a pornit după declarațiile date de Gigi Becali la mai puțin de 24 de ore după remiza cu FC Voluntari, scor 0-0. Patronul a criticat dur jocul echipei lui Iordănescu și l-a făcut praf pe Constantin Budescu. Despre care a spus că este nemulțumit că nu a fost schimbat din prima repriză.

Așa cum era de așteptat, Edi Iordănescu a fost furios după declarațiile lui Gigi Becali. . Ci să se bazeze pe scutul oferit de contractul pe care și l-a făcut.

ADVERTISEMENT

Iordănescu jr. a preferat să facă totul legal și a trimis notificarea care l-a scos din sărite pe patronul FCSB. Practic, din acel moment deja nu mai părea cale de întoarcere. Ulterior, în care expune toate problemele pe care le-a înfruntat la club.

O săptămână nebună pentru FCSB. De la șapte victorii consecutive, la scandaluri non-stop și acuzații dure

În urmă cu doar o săptămână, FCSB era deja văzută de mulți ca favorită la titlu după o serie de șapte victorii consecutive. A fost nevoie de un singur semieșec, remiza de la Voluntari, scor 0-0, pentru ca totul să se strice.

ADVERTISEMENT

A venit notificarea lui Edi Iordănescu, iar furia lui Gigi Becali s-a amplificat. Au urmat alte atacuri la TV, prin care a sperat că îl va convinge pe antrenor să renunțe. În primă fază, Becali a spus că acea clauză nu este o problemă pentru el și că o va plăti pentru a scăpa de Edi.

Ulterior, când a văzut că antrenorul nu vrea să renunțe la bani, Gigi Becali a întors placa. A anunțat că nu este dispus să achite acea clauză și că preferă să îl țină pe antrenor. Care astfel ar fi nevoit să lucreze într-o atmosferă de coșmar. În afara reacțiilor de la TV, cele două părți negociază intens pentru o despărțire pe care o doresc. Dar rămâne de văzut dacă și în ce condiții se va produce.

ADVERTISEMENT

12… meciuri a avut Edi Iordănescu pe banca FCSB, 10 în campionat și două în Cupa României. Unul dintre acestea, cu Voluntari în Cupă, a fost pierdut la masa verde. Au mai fost opt victorii, cea din Cupă după prelungiri, două remize și o înfrângere