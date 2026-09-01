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Gigi Becali (68 ani) a pus ochii pe trei jucători. Pentru a opri regresul echipei, patronul de la FCSB a început deja tratativele cu Denis Drăguș (27 ani), Karlo Muhar (30 ani) și Meriton Korenica (29 ani).

În dimineața zilei de marți, 1 septembrie, Gigi Becali a aflat că trebuie să plătească 1 milion de euro pentru a-l avea pe Denis Drăguș în sezonul 2026-2027, pentru că atacantul dorește ca din sezonul viitor să revină la Trabzonspor.

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„Vă spun ce se discută acum, în momentul de față. Drăguș nu acceptă decât împrumut și maximum un an, în vară vrea să se întoarcă la Trabzonspor. Înțelegerea este ca Gigi Becali să plătească 1 milion de euro din salariu, 1 milion garantat, fără alte bonusuri, și Trabzonspor 600.000 de euro salariu. Astea sunt discuțiile de acum dintre Gigi Becali și agentul jucătorului”, a mărturisit Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu (59 ani) i-a oferit chiar o variantă lui Gigi Becali. Legenda de la Dinamo și Rapid i-a propus să încheie o înțelegere cu Denis Drăguș în care căreia fotbalistul să restituie jumătate din sumă în cazul în care FCSB nu câștigă campionatul.

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„Eu, dacă eram în locul lui Gigi, îi ziceam: Bine, eu îți dau 1 milion de euro dacă îmi garantezi că iau campionatul. Dacă nu, îmi dai 500.000 de euro. Stai, mă, puțin e 1 milion de euro!”, a afirmat Dănuț Lupu.

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Dennis Drăguș, Karlo Muhar și Korenica, țintele lui Gigi Becali la FCSB

FCSB traversează un început de sezon dificil. Eliminată din Conference League încă din turul 2 de către Auda, club din Letonia, echipa nu se regăsește nici în competiția internă. Meciul cu UTA, 1-3, a reprezentat a doua înfrângere consecutivă pentru roș-albaștrii, după, 0-1 cu CFR Cluj, iar

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Pentru a readuce clubul pe linia de plutire, Gigi Becali dorește să transfere neapărat trei fotbaliști la FCSB. Potrivit informațiilor obținute de FANATIK, marea dorință a omului de afaceri rămâne Denis Drăguș. În acest moment, atacantul se află în România, iar Becali poate primi un răspuns în următoarele 48 de ore. De asemenea, latifundiarul din Pipera dorește să se întărească și în linia mediană. Karlo Muhar și , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, sunt alte două ținte.

„Trei ținte are FCSB. Prima este Drăguș, în ultimele 24 de ore s-a reîncâlzit pista cu Drăguș. Drăguș este în țară, vom știi în câteva ore un răspuns. Dacă se face transferul la FCSB, acum se face, azi sau mâine. A doua Muhar, Gigi Becali a revenit pe pista Muhar și a treia: Gigi Becali îl vrea și pe Korenica. Va fi o luptă între Mihai Rotaru și Gigi Becali în aceste 48 de ore”, a dezvăluit Horia Ivanovici, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Adi Ilie crede că FCSB tremură pentru accederea în play-off

Prestația modestă a lui FCSB cu UTA l-a șocat pe Adrian Ilie (52 ani). Fostul atacant al „Generației de Aur” este de părere că dacă jucătorii nu vor evolua la capacitate maximă play-off-ul este în pericol pentru al doilea an la rând. De asemenea, „Cobra” a mai remarcat că atmosfera tensionată din cadrul clubului, cu , s-a răsfrânt și asupra jocului echipei.

„Circul din afara terenului s-a mutat și în teren, după cum se vede. În afară de cele 15 minute din prima repriză FCSB nu a jucat nimic. Asta s-a văzut și în singura fază pe care și-au creat-o și au marcat. Miculescu driblează, alunecă fundașul stânga și iese un gol. Stoian a avut o execuție foarte frumoasă. Tot ceea ce este la antrenament s-a transformat în terenul de joc. Nu mă miră.

(n.r. Au șanse mari să joace în play-out iar?) Depinde de vestiar, unii dintre jucători au valoare mari și joacă doar la 30%. Dacă ar juca la 60-70% ar intra în play-out. Astăzi nu au cum să prindă play-out-ul. Nici nu au început meciurile grele, cu Dinamo, Craiova”, a declarat Adrian Ilie, în direct la FANATIK SUPERLIGA.