Gigi Becali plătea o avere pentru el, iar acum a intrat pe lista neagră a clubului

ADVERTISEMENT

Marius Ștefănescu (27 de ani) a fost pus pe făraș de Konyaspor. Fostul atacant de la Sepsi și FCSB, pentru care Gigi Becali plătea nu mai puțin de 1,3 milioane de euro, nu mai intră în planurile clubului turc și, cel mai probabil, va părăsi echipa în cel mai scurt timp.

Marius Ștefănescu, out de la Konyaspor!

Marius Ștefănescu nu a rezistat decât o jumătate de sezon în Turcia. Konyaspor l-a cumpărat în vara lui 2025 pentru doar 300.000 de euro de la FCSB, care plătise în schimbul său o sumă colosală pentru fotbalul din România.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a pus pe tavă 1,3 milioane de euro celor de la Sepsi OSK pentru a-l aduce pe micuțul atacant la echipa sa, însă el nu a mai dat același randament ca la Sfântu Gheorghe.

Potrivit publicației , antrenorul Cagdas Atan a dat deja către conducere o listă cu jucătorii de care nu mai are nevoie, iar Marius Ștefănescu se află printre fotbaliștii care vor părăsi echipa pentru a face loc noilor transferuri.

ADVERTISEMENT

Konyaspor se află într-o situație dificilă

Deși încă nu este pe loc de retrogradare, Konyaspor se luptă în apropierea zonei roșii a clasamentului și se află la doar două puncte de primul loc retrogradabil, ocupat de Kayserispor. Noul antrenor al formației lui Marius Ștefănescu vrea să aducă întăriri pentru a doua parte a stagiunii, cu scopul de a nu avea emoții pe finalul sezonului.

ADVERTISEMENT

În acest moment, Konyaspor ocupă locul 13 cu doar 17 puncte în 17 partide și un golaveraj de -8 cu 21 de goluri înscrise și 29 primite. Din nefericire pentru Ștefănescu, el nu a contribuit cu nimic în acest sezon de campionat,

Dennis Politic ar putea avea soarta lui Ștefănescu

Adus în vara lui 2025, Dennis Politic este un jucător cu profil asemănător celui lui Marius Ștefănescu, dar puțin mai puternic în duelurile fizice. Problema lui principală sunt accidentările, iar Deși Gigi Becali a făcut eforturi colosale pentru a-l transfera, plătind către Dinamo 1 milion de euro plus Alexandru Musi, patronul este gata să renunțe la el pentru o sumă infimă, în cazul în care nu va începe să dea randament. Un lucru este sigur, Gigi Becali nu-l va trimite înapoi la Dinamo:

ADVERTISEMENT

„Ăla merge pe teren (n.r. – Politic), nici măcar nu aleargă. Am dat 2.000.000 de euro pe el, îți dai seama? Mie nu-mi pare rău, trebuie să mai iei și țepe până o nimerești. L-am luat pe Bîrligea, care e superclasă. Politic la Dinamo era numărul unu. (n.r. – E țeapă la banii pe care i-ați dat) Așa cred și eu. Dacă nu, îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu și asta este. (n.r. – Îi dați la Dinamo) Nu la Dinamo. La Dinamo nu-l mai dau. Cum să le dau? Nu-i întăresc. Au prins cheag, nu vezi? Lasă-i în pace! Trebuie să-i paradesc iar, să revină acolo unde le este locul”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.