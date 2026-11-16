Sport

Gigi Becali poate da o nouă lovitură! „El e singurul jucător român care poate depăși 50 de milioane de euro”

Adrian Baciu
16.11.2026 | 11:30
Gigi Becali poate da o noua lovitura El e singurul jucator roman care poate depasi 50 de milioane de euro
EXCLUSIV FANATIK
Cine e jucătorul român de la FCSB pe care Gigi Becali poate încasa 50 de milioane de euro. Sursa foto: colaj Fanatik
Gigi Becali a vândut, de-a lungul timpului, fotbaliști, luați individual, și la sume de peste 10 milioane de euro. În viitor, acesta poate transfera un jucător român la o sumă colosală, de 50 de milioane de euro. Cine face această previziune.
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În ultimele două decenii și jumătate, Gigi Becali (68 de ani) a realizat unele transferuri de răsunet în străinătate. De la FCSB au plecat, în campionate puternice, fotbaliști pe sume de zeci de milioane de euro. Individual, unele mutări au trecut de 11 – 12 milioane de euro. În curând, din curtea roș-albaștrilor ar putea pleca un jucător român pentru o sumă de peste 50 de milioane de euro. Cine face această previziune.

Ce jucător român de la FCSB poate ajunge să fie vândut cu 50 de milioane de euro. Gigi Becali, vești bune de la un om cu mare experiență în fotbal

FCSB are, în acest moment, un lot cotat la circa 25 de milioane de euro. Kosovarul Meriton Korenica (29 de ani) este cel mai valoros, conform Transfermakt, fiind evaluat la 2,5 milioane de euro. La echipa roș-albastră există însă și tineri, în special români, cu un uriaș potențial. Unul dintre aceștia este Ricardo Pădurariu.

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La doar 19 ani, fundașul stânga joacă meci de meci în echipa lui Laurențiu Reghecampf (51 de ani) și se anunță un fotbalist de mare perspectivă. În emisiunea „Profețiile lui Mitică”, fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir (80 de ani), un mare admirator al tânărului apărător de la FCSB, spune că fotbalistul din curtea echipei lui Gigi Becali este singurul din România care se poate vinde, pe viitor, cu o sumă astronomică de 50 de milioane de euro.

Singurul jucător din țara asta care ar putea, dacă se ocupă cineva de el, să ajungă să depășească chiar 50 de milioane, e acel tânăr de la FCSB, Ricardo Pădurariu. Dar doar dacă, mai spun o dată, învață să facă alunecări și pe stânga, și pe dreapta. Deci și cu stângul, și cu dreptul. Mai trebuie să se pună la punct cu lovirea mingii cu capul. În rest le are pe toate. Centrează bine, centrează covrig, are viteză, capacitate de efort ieșită din comun”, spune Dragomir, în emisiunea de la FANATIK.

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Ce cotă are Ricardo Pădurariu. Cifrele sale după revenirea la FCSB

Deși foarte tânăr, Ricardo Pădurariu a jucat meci de meci în sezonul 2025 – 2026 la Corvinul Hunedoara, echipa care a câștigat la pas Liga a 2-a și a promovat în SuperLiga. Revenit la FCSB, de acolo de unde fusese împrumutat, puștiul s-a impus instant ca titular. Fie că a fost antrenat de Marius Baciu sau de Laurențiu Reghecampf, apărătorul stânga nu a avut rival pe post. Evoluțiile sale au fost apreciate de majoritatea specialiștilor.

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În acest sezon, tânărul are deja 16 meciuri la FCSB, în toate competițiile. În toamna lui 2025, Pădurariu avea o cotă de piață de 150.000 de euro. Apoi, în vara anului 2026, la revenirea în Capitală de la Corvinul, unde a jucat 33 de meciuri și a înscris 3 goluri în sezonul trecut, cota sa era de 550.000 de euro. Evoluțiile constante ca titular la echipa lui Gigi Becali i-au adus o creștere de 150.000 de euro în toamnă. El este cotat acum la 700.000 de euro.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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