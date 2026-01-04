Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, poveste uluitoare cu Valeriu Iftime și colegul său de bancă care stă acum în pădure! „L-am pus pe speaker!”

Gigi a avut o poveste uluitoare cu Valeriu Iftime și fostul său coleg de bancă care stă acum în pădure de unul singur. Ce reacție a avut patronul de la FC Botoșani.
04.01.2026 | 17:02
Povestea incredibilă a lui Gigi Becali cu Valeriu Iftime. Sursa Foto: Colaj FANATIK
Gigi Becali și Valeriu Iftime obișnuiesc să își vorbească la telefon ocazional, iar patronul de la FCSB a avut chiar o poveste incredibilă cu omologul său de la FC Botoșani.

Gigi Becali, poveste uluitoare cu Valeriu Iftime și fostul coleg de bancă

Gigi Becali a intervenit cu poveste uluitoare despre Valeriu Iftime și fostul său coleg de bancă la FANATIK SUPERLIGA. Patronul de la FCSB susține că finanțatorul de la FC Botoșani a fost surprins de situația fostului coleg.

Becali a mărturisit că fostul coleg al lui Iftime este un pustnic care trăiește în pădure. Ulterior, cei doi foști colegi au avut o serie scurtă de replici care l-au amuzat pe latifundiarul din Pipera.

„Era la masă la mine un călugăr și vorbeam cu Iftime. Călugărul stă mai mult singur, în pustie. Când sunt bolnavi, călugării mai vin la mine și de aia era acolo.

După ce am vorbit cu Iftime, mi-a zis călugărul că e colegul lui de bancă. A spus că a fost cu el în clasă, Vălică, așa îi zice. Apoi îl sun pe Iftime și îi zic cine e lângă mine. I-am zis că e Vasian, colegul de bancă.

„L-am pus pe speaker!”

Iftime era pe speaker și zice: ‘Da, eu aveam note de 10 și el de 4’. Și apoi călugărul zice: ‘Păi da, dar și eu te puneam la trântă’. Și îl întreabă Iftime unde stă.

Vasian i-a zis că în pădure și Iftime credea că are vreo vilă pe acolo. Apoi l-am sunat eu și i-am zis că e pustnic și era uimit”, a relatat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Povestea lui Gigi Becali despre Valeriu Iftime a venit la scurt timp după ce patronii din SuperLiga s-au împăcat. Becali a fost deranjat de câteva declarații ale lui Iftime legate de FCSB, însă Gigi s-a convins în direct la FANATIK SUPERLIGA că omologul său din fotbal este un om bun.

