CE TREBUIE SĂ ȘTII Gigi Becali vrea să discute cu Gică Hagi pentru transferul lui Ianis

ADVERTISEMENT

, finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că îl dorește și pe Ianis Hagi (28 de ani), aflat într-o situație complicată la Alanyaspor.

Gigi Becali vrea să discute cu Gică Hagi pentru transferul lui Ianis

, în care să aducă cinci sau șase jucători importanți pentru a redresa corabia. Pe listă este și numele lui Ianis Hagi, care ar putea fi marea lovitură a iernii în fotbalul românesc.

ADVERTISEMENT

Mijlocașul nu traversează cea mai bună perioadă în Turcia, unde Alanyaspor ocupă locul 13 în clasament, iar fotbalistul român nu este titular de drept. Becali consideră că revenirea în țară l-ar putea ajuta să-și recapete forma și nu a ascuns că ar fi încântat să-l aibă în lot.

Omul de afaceri a anunțat că Ianis Hagi este oricând bine-venit la clubul său. În același timp, Gigi Becali a declarat că va lua legătura direct cu tatăl lui Ianis, Gică Hagi, pentru a pune la punct mutarea.

ADVERTISEMENT

„Ianis Hagi poate să vină la mine la orice oră. Unul e Ianis în România, unul e în străinătate. El e om să stea cu familia aici, are drag de țară. Ianis dacă vine în România e de cinci ori mai valoros. Aici se simte el bine, cu familia lui, cu părinții lui, cu socrii. Vorbesc eu cu Gică, dacă e. O să vorbesc cu Gică. Vorbesc cu Hagi, pentru mine ar fi extraordinar Ianis.

ADVERTISEMENT

Pe Ianis îl iubesc atât de mult că nu o să-i spun niciun cuvânt. Îmi place de Ianis, nu am întâlnit un copil cu respect atât de mare față de părinți. Am stat cu ei la masă și am văzut. Îl iubesc și nu am cum să-l critic. Nu aș suporta să-l văd cu capul în jos. Ianis are calitate, dar scade din calitate între străini, sunt oameni și oameni. Sunt oameni care sunt puternici aici, pe pământul lor”, a declarat Gigi Becali la biserica sa din Pipera.

ADVERTISEMENT

În cele 39 de partide disputate pentru Alanyaspor, Ianis Hagi a marcat de cinci ori și a oferit trei pase decisive. Cota sa de piață este de 1,8 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.