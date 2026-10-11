Gigi Becali pregătește noi transferuri la FCSB în iarnă: „Pe pozițiile astea!”

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Gigi Becali pregătește o nouă rundă de transferuri la FCSB pentru perioada de mercato din iarnă, când roș-albaștrii ar putea aduce întăriri în mai multe compartimente. Mihai Stoica a dezvăluit, în exclusivitate la emisiunea „MM la Fanatik”, că patronul roș-albaștrilor își dorește jucători pentru cinci poziții: mijlocaș defensiv, extreme, mijlocaș ofensiv și atacant central. Totuși, numărul final al achizițiilor nu este stabilit, iar oficialul clubului a subliniat că evoluțiile fotbaliștilor aflați deja în lot pot influența strategia din iarnă.

Gigi Becali vrea să transfere cinci jucători la FCSB în iarnă

După campaniile de transferuri din ultimele perioade, Gigi Becali pregătește noi mutări pentru a-și consolida echipa. De această dată, patronul FCSB ar vrea să acopere mai multe zone ale terenului, de la mijlocul defensiv până la compartimentul ofensiv. Planul inițial vizează patru sau cinci jucători, însă lista poate suferi modificări în funcție de situația lotului și de randamentul fotbaliștilor pe care echipa se bazează în prezent.

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Mihai Stoica a explicat că patronul are deja în vedere posturile pe care vrea să aducă întăriri, fără ca transferurile să fie, în acest moment, certe. Oficialul a precizat că numărul achizițiilor ar putea scădea până la două sau trei, în funcție de ceea ce se va întâmpla în perioada următoare.

„Gigi a zis că vrea să ia un număr șase, un atacant lateral dreapta, unul stânga, un număr 10 și un atacant. Deci vrea 4 sau 5 jucători. Asta, pe parcurs, vedem, pentru că eu am mare încredere în Meriton Korenica. Din 4-5 poate vor rămâne 3, chiar 2-3, deci rămâne de văzut. Momentan asta gândește Gigi și asta vrea, pe pozițiile astea“, a anunțat Mihai Stoica, în exclusivitate la „MM la Fanatik“.

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Meriton Korenica poate influența planurile de mercato ale FCSB

Unul dintre motivele pentru care lista de transferuri s-ar putea scurta este . Oficialul nu a oferit detalii suplimentare despre rolul pe care îl vede în viitorul apropiat pentru fotbalist, dar a precizat că evoluțiile acestuia ar putea influența decizia finală privind numărul de jucători aduși în iarnă.

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Astfel, deși Gigi Becali ia în calcul întăriri pentru cinci poziții, nu este sigur că FCSB va transfera câte un fotbalist pentru fiecare dintre ele. Conducerea va evalua situația pe parcurs, iar deciziile finale vor depinde de nevoile echipei și de opțiunile disponibile pe piață. Perioada de mercato din iarnă se anunță, așadar, importantă pentru campioana României, care ar putea încerca să își completeze lotul . Până atunci, rămâne de văzut dacă planul inițial al lui Gigi Becali va fi pus în practică în forma anunțată sau dacă FCSB se va orienta către un număr mai mic de achiziții.