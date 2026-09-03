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Gigi Becali pregătește o nouă mutare pe piața transferurilor și a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că este gata să facă o ofertă pentru unul dintre atacanții care au impresionat în acest sezon. Patronul FCSB a dezvăluit că îl urmărește pe Lukic de la Universitatea Cluj și a stabilit deja suma maximă pe care este dispus să o plătească pentru transfer.

Gigi Becali a pus ochii pe Lukic: „Dau două milioane de euro”

, Gigi Becali continuă să caute soluții pentru a-și întări echipa. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit că se interesează de Lukic, atacantul Universității Cluj, însă nu se grăbește să facă oferta. Becali vrea mai întâi să afle dacă fotbalistul poate face față presiunii de la o echipă mare, iar dacă primește referințe bune, este gata să negocieze cu formația ardeleană. Finanțatorul FCSB a stabilit însă și limita până la care va merge.

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„Să vedem cu Lukic, mă mai interesez eu la oamenii de fotbal, dacă poate face față la o echipă mare. Mulți zic că s-ar putea să nu fucționeze la o echipă mare. Dacă este bine, fac o ofertă și pentru Lukic. Așa zic oamenii mulți și de când cu Politic, trebuie să deschid ochii. Maxim dau 2 milioane de euro, nici măcar un șfanț în plus“, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Lecția Korenica și „războiul” ofertelor cu Universitatea Craiova

Gigi Becali a explicat, apoi, de ce nu este dispus să intre în licitații pentru jucători. . Universitatea Craiova a venit cu o ofertă mai mare, de 800.000 de euro, însă mutarea nu s-a mai făcut în Bănie, iar Korenica a ajuns în cele din urmă la FCSB. Același principiu l-a aplicat și în cazul lui Lameira, pentru care FCSB era în discuții înainte ca Becali să afle că fotbalistul este dorit și de Craiova.

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„Așa cum a fost și cazul Korenica. Am făcut ofertă de 600.000 de euro. La revedere! Domne, că a dat Craiova mai mult, 800.000….și le-am spus – Nu fac licitații, asta este, să-l dați la Craiova. Am dat 600.000 de euro, atât e oferta mea și punct -. Nu fac eu licitații. Și cu Lameira eram în discuții, dar când am auzit că-l vrea Craiova, am zis să-l ia Craiova și gata. Nu sunt eu idiot să facă ei circuri cu noi, nu, desființez licitația. Craiova l-a luat pe Lameira, noi pe Korenica și cu asta basta. Și nici Craiova n-a avut liticație, nici eu“, a continuat patronul FCSB.

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Gigi Becali anunță întăriri serioase la FCSB: „O să fac echipă puternică aici”

Patronul FCSB a dezvăluit că mai are și o variantă de rezervă pentru postul ofensiv, în cazul în care Lukic nu va ajunge la echipa sa. Becali urmărește un atacant norvegian și spune că, de această dată, nu mai vrea să transfere jucători fără să-i analizeze foarte atent.

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În spatele dorinței de a întări lotul se află și o motivație personală puternică. Gigi Becali recunoaște că rezultatele FCSB îi afectează inclusiv sănătatea și demnitatea și spune că nu acceptă ideea de a fi dominat de noua generație de patroni din fotbalul românesc.

„E un vârf norvegian dacă nu e Lukic, se uită la el, mă uit și eu un meci, că nu mai iau jucători aiurea, așa. O să fac echipă puternică aici. Dacă nu fac echipă, îmi afectează sănătatea. Și, în plus de asta, îmi afectează și la demnitate și la rușine. Păi la vârsta asta, după ce am dominat fotbalul românesc 25 de ani și am făcut tot ce am făcut, acum, la bătrânețe, să mă dau bătut în fața tinereilor ăstora. E și de demnitate, pentru că văd copiii toată ziua – Nea Gigi, FCSB, Steaua – și mi-e rușine și aplec capul. Nu vreau să-l mai aplec niciodată“, a încheiat Becali intervenția.