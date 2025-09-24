Gigi Becali pregătește rezilieri la FCSB. „Nu mai poate, are doar două viteze: a-ntâia și a doua. O să vorbesc cu el în iarnă”

Intrat pe teren în minutul 75 al disputei dintre FCSB și FC Botoșani (1-3), Vlad Chiricheș a avut o nouă prestație dezamăgitoare. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a reiterat faptul că nu mai dorește ca fostul internațional român să își continue cariera de jucător.

Gigi Becali, anunț important despre viitorul lui Vlad Chiricheș

Cariera de fotbalist a lui Vlad Chiricheș se apropie de final. , iar patronul FCSB-ului a reiterat acest lucru după eșecul suferit de formația „roș-albastră” la Botoșani, scor 1-3. Fostul internațional ar urma să colaboreze cu nașul său, Mihai Pintilii.

„Săracul Chiricheș nu mai poate, cu tot respectul”, a afirmat Horia Ivanovici, iar Gigi Becali a fost de acord. „Nu mai poate. Mi-a zis și Pintilii ‘Uite ce rugăminte am, nu mai poate la mijlocul terenului, băgați-l fundaș central’. I-am spus că mi-e că driblează pe acolo, pierde mingea, mă enervez.

Nu mai poate, gata, nu mai are viteză. I s-a scăzut cutia de viteze. Nu mai are viteza a cincea, are numai a doua. Cu tot respectul. Lui îi expirase contractul, eu m-am rugat de el. Dar nu mai poate. Eu i-am propus, să vedem în iarnă. Stai acolo în club și gata. Pintilii e un băiat atât de bun, el rămâne cu mine pe viață. Naș-fin, stați acolo, lucrăm împreună și gata”, a transmis patronul FCSB-ului la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Vlad Chiricheș, exclus de pe lista UEFA

, așadar experimentatul fotbalist mai are drept de joc doar în competițiile interne. Fostul internațional a evoluat în 14 partide în acest sezon, fiind titular în aproape toate jocurile disputate în preliminariile cupelor europene.

Revenit la FCSB în 2023, Vlad Chiricheș a contribuit la cele două titluri cucerite de formația „roș-albastră” în ultimele sezoane, chiar dacă în stagiunea 2023-2024 parcursul său a fost afectat puternic de accidentări. Acesta a mai petrecut un an şi jumătate la echipă, în perioada ianuarie 2012 – august 2013.

