Gigi Becali pregătește rezilieri la FCSB. „Nu mai poate, are doar două viteze: a-ntâia și a doua. O să vorbesc cu el în iarnă”

Intrat pe teren în minutul 75 al disputei dintre FCSB și FC Botoșani (1-3), Vlad Chiricheș a avut o nouă prestație dezamăgitoare. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a reiterat faptul că nu mai dorește ca fostul internațional român să își continue cariera de jucător.
Cariera de fotbalist a lui Vlad Chiricheș se apropie de final. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Gigi Becali i-a propus acestuia un alt rol în club, iar patronul FCSB-ului a reiterat acest lucru după eșecul suferit de formația „roș-albastră” la Botoșani, scor 1-3. Fostul internațional ar urma să colaboreze cu nașul său, Mihai Pintilii.
„Săracul Chiricheș nu mai poate, cu tot respectul”, a afirmat Horia Ivanovici, iar Gigi Becali a fost de acord. „Nu mai poate. Mi-a zis și Pintilii ‘Uite ce rugăminte am, nu mai poate la mijlocul terenului, băgați-l fundaș central’. I-am spus că mi-e că driblează pe acolo, pierde mingea, mă enervez.
Nu mai poate, gata, nu mai are viteză. I s-a scăzut cutia de viteze. Nu mai are viteza a cincea, are numai a doua. Cu tot respectul. Lui îi expirase contractul, eu m-am rugat de el. Dar nu mai poate. Eu i-am propus, să vedem în iarnă. Stai acolo în club și gata. Pintilii e un băiat atât de bun, el rămâne cu mine pe viață. Naș-fin, stați acolo, lucrăm împreună și gata”, a transmis patronul FCSB-ului la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.
Vlad Chiricheș nu se află pe lista trimisă de FCSB la UEFA pentru faza ligii din Europa League, așadar experimentatul fotbalist mai are drept de joc doar în competițiile interne. Fostul internațional a evoluat în 14 partide în acest sezon, fiind titular în aproape toate jocurile disputate în preliminariile cupelor europene.
Revenit la FCSB în 2023, Vlad Chiricheș a contribuit la cele două titluri cucerite de formația „roș-albastră” în ultimele sezoane, chiar dacă în stagiunea 2023-2024 parcursul său a fost afectat puternic de accidentări. Acesta a mai petrecut un an şi jumătate la echipă, în perioada ianuarie 2012 – august 2013.