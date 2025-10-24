Gigi Becali pregătește trei transferuri stelare la FCSB după înfrângerea cu Bologna! Mihai Stoica se ocupă personal

ADVERTISEMENT

FCSB a fost învinsă de Bologna cu scorul de 1-2. Echipa roș-albastră a încasat două goluri înainte de pauză, iar în repriza a doua Daniel Bîrligea a reușit să marcheze pentru campioana României, însă efortul său nu a fost suficient pentru a obține un rezultat favorabil. Gigi Becali a transmis care este următoarea strategie a echipei.

Gigi Becali anunță noi transferuri după FCSB – Bologna 1-2

La scurt timp după FCSB – Bologna 1-2, și că abia așteaptă perioada de mercato din vară, asta pentru a-și întări echipa și a redeveni o forță atât în cupele europene, cât și în SuperLiga.

Patronul FCSB a transmis că Mihai Stoica se va ocupa să aducă un fundaș și doi mijlocași centrali. Președintele Consiliului de Administrație va merge în Portugalia, jucătorii de acolo fiind unii de clasă. Totodată, Gigi Becali a dezvăluit că este foarte mulțumit de randamentul dat de Miculescu, Cisotti și Thiam.

„Pleacă acum MM (n.r. Mihai Stoica) în Portugalia am înțeles, stă câteva zile în Portugalia să găsească fundaș central și doi mijlocași centrali. Miculescu, Cisotti, Thiam, sunt foarte mulțumit de ăștia trei”, a declarat Gigi Becali, în direct la

Mihai Stoica confirmă pista Portugalia

În cadrul „MM la FANATIK”, în perioada de mercato din iarnă. Oficialul roș-albaștrilor susține că jucătorii lusitani sunt abordabili, contractele nefiind unele foarte mari la echipele din a doua jumătate a campionatului.

„O să vină iarna, ne întărim. O să trimit pe cineva în Portugalia. O să vedem. Deocamdată mergem spre piața din Portugalia. Nu sunt bani. Echipele mici nu își permit să ofere salarii mari. Pătura financiară e cea mai importantă. Depinde de club. Sunt diferite salariile, dar sunt jucători foarte buni. E o piață interesantă. Nu chiar sub 10 mii. Nu există. Nu mai sunt banii care erau înainte. Ca să aduci jucători buni, trebuie să îi plătești.

Ieri mi-a trimis cineva un jucător liber de contract din liga a doua din Austria. Nu există. Ești totuși FCSB, nu poți să faci ceva. Noi am adus fundași centrali din străinătate. L-am adus pe Planic de la Vojvodina. Jucau în cupele europene. El venea motivat aici. Salariu mare și o altă vitrină. Și în Serbia e o piață. În Serbia și Croația sunt echipe mai mici”, a declarat Mihai Stoica.

Ce urmează pentru FCSB după înfrângerea cu Bologna

După eșecul suferit în fața celor de la Bologna, FCSB mai are de jucat cinci partide în „Faza Ligii” din UEFA Europa League. Următorii adversari vor fi FC Basel (în deplasare), Steaua Roșie Belgrad (deplasare), Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare) și Fenerbahce (acasă).

În același timp, lucrurile nu stau prea bine nici în SuperLiga. Înfrângerea cu Metaloglobus a complicat serios calculele pentru calificarea în play-off. În etapa a 14-a, FCSB va înfrunta UTA, iar o victorie este obligatorie pentru ca formația roș-albastră să rămână în lupta pentru obiectivele propuse.