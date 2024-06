Gigi Becali pregătește un boicot alături de Șucu, Varga și Rotaru. Care este motivul invocat de patronul de la FCSB

Sezonul 2024/2025 începe în câteva săptămâni, iar patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, anunță un boicot nemaîntâlnit în fotbalul românesc. Omul de afaceri este nemulțumit de regulamentul FRF cu privire la regula U21 și a anunțat că Dan Șucu, Neluțu Varga și Mihai Rotaru îl susțin.

Gigi Becali anunță boicot! Ce îl nemulțumește pe patronul de la FCSB

Gigi Becali își dorește ca echipele din Superliga României să poată juca meciurile oficiale fără a mai avea pe teren un jucător U21, așa cum prevede în acest moment regulamentul FRF. Latifundiarul din Pipera a anunțat că va da startul unui boicot la care vor mai lua parte Dan Șucu, Neluțu Varga și Mihai Rotaru.

iar Becali a anunțat că nu plănuiește să înceapă meciul cu un jucător eligibil regulii U21. Dacă acest lucru se va întâmpla, bucureștenii riscă să piardă meciul la masa verde cu 3-0.

FCSB nu se va putea baza pe Tavi Popescu și Alexandru Pantea în meciul cu hunedorenii. Echipa patronată de Gigi Becali nu are în lot jucători sub vârsta de 21 de ani care să aibă deja experiența meciurilor importante, iar din acest motiv omul de afaceri a declarat că va protesta împotriva regulamentului.

„Eu în Supercupă nu joc cu U21, îi bag pe cei mai buni pe care îi am. Nu mă obligi pe mine să joc cu U21. Am vorbit cu Bodescu (n.r. – secretar general adjunct de la FRF), a zis că am dreptate, că nu trebuie să ne oblige. Văd că n-au dat niciun fel de semnal. Acum nu am ce să fac. Nu mai joc cu U21, eu am vorbit și cu Șucu, a zis că e de acord.

M-am întâlnit cu Șucu, Varga, Rotaru și am stabilit să nu mai jucăm cu U21. Așa am stabilit și eu fac asta. Nu e lege, e ceva dat de Stalin, care are puterea. A furat Stalin puterea și a făcut ce a vrut. Așa au făcut și ei, la Comitetul Executiv votează lumea ce vor ei. Nu mai merge așa, cu tiranie. Să pierdem cu 3-0, asta vreau”, a precizat Gigi Becali, conform .

Becali merge la TAS!

Gigi Becali anunță că regulamentul FRF nu este unul în favoarea echipelor din Superliga și va merge la TAS pentru a contesta decizia. El a amintit de .

„O să merg la TAS, să vedem dacă zice că mă pot obliga ei pe mine. E dictatură. Eu le trimit hârtie la TAS că nu-mi convine regula. Eu bag echipa pe care o bag cu Virtus, cea mai bună echipă. Apoi mai am două meciuri în campionat, trebuie să am cea mai bună echipă cu Maccabi Tel Aviv. Eu trebuie să joc ciuntit, nu pot să aleg ce echipă vreau.

Acum e vorba că trebuie să-mi fac echipa pentru Liga Campionilor. Am avut încredere în Bodescu, dar nu a mai făcut nimic. Nu am vrut să forțez, să vadă că eu caut pacea. Nici nu mă interesează ce faceți la FRF, eu vreau să mă lăsați în pace, nu îmi impuneți voi. Pot să mă interesez, dacă nu îmi convine ce primă vă dați, fac plângere”, a încheiat Gigi Becali potrivit sursei citate anterior.