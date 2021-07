Gigi Becali, pregătit să îl cedeze pe Olimpiu Moruțan la Galatasaray. Câți bani încaseazează Valeriu Iftime în urma unui potențial transfer

Marele antrenor turc, Fatih Terim, a fost unul dintre cei care l-a remarcat pe mijlocașul celor de la FCSB și îl dorește cu insistență la Istanbul, . Galata e gata să plătească nu mai puțin de zece milioane pentru jucător, iar patronul FCSB e gata să mai renunțe la o parte din pretențiile financiare, deși e convins că poate obține mai mulți bani pe jucător.

Moruțan a fost cel mai bun pasator în sezonul precedent din Casa Pariurilor Liga 1 și este evaluat conform transfermarkt la 2.800.000 de euro. Fotbalistul de 22 de ani mai are doi ani contract cu FCSB și este impresariat de Florin Vulturar.

Gigi Becali e sigur că va încasa cel puțin 10 milioane de euro pe Moruțan: „Pot să iau mai mult!”

Gigi Becali a explicat pentru cine este cel care negociază în numele său cu cei de la Gatalasaray transferul lui Olimpiu Moruțan, pentru care speră să obțină cel puțin zece milioane de euro: „Giovani face acest transfer, s-a înțeles cu Vulturar. Dacă nu se face transfer acum, poate cer mai mult. Pot să iau 10 milioane de euro pe el, pot să iau mai mult. Important e că iau cât am vrut”.

Unul dintre cei care poate beneficia de pe urma tranferului lui Moruțan este patronul celor de la FC Botoșani, Valeriu Iftime, care a păstrat zece procente dintr-un viitor transfer al lui Moruțan, însă Gigi Becali încearcă să îl facă pe acesta să accepte mai puțin: „Nu pot să spun suma că negociez cu Iftime, că are de luat procente din viitorul transfer. Are de luat 10% și vreau să semneze că acceptă 600.000 euro (echivalentul a 6% din suma de transfer de 10 milioane)”.

Contactat de ProSport, Valeriu Iftime a declarat însă că nu este dispus să renunțe la cele zece procente și vrea să obțină banii conform clauzei negociate: „Gigi nu m-a sunat să îmi cumpere cele zece la sută din procente, dar chiar și așa pe astea nu i le vând. Să îl vândă el la Galata sau la o altă echipă pe Morutan, iar eu o să îmi astept partea mea din transfer”.

Gigi Becali nu mai vrea 15 milioane pentru Olimpiu Moruțan

Patronul FCSB a mai lăsat din prețul pentru Moruțan, a cărui cotă o stabilise la 15 milioane de euro în urma evoluțiilor mai slabe ale jucătorului din ultimele partide: „Eu am mai negociat cu Galatasaray și am cerut 15 milioane, dar a jucat mai slab câteva meciuri și am cerut mai puțin acum”.

Se pare că Galatasaray e dispusă să achite zece milioane de euro în patru rate, iar presa din Turcia a anunțat că sunt șanse mari ca mutarea să se realizeze în următoarele zile, au scris cei de la Takvim. Moruțan a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri din carieră în meciul cu FC U Craiova 1948, însă Gigi Becali nu e foarte mulțumit de evoluția sa în primele două partide.

Becali l-a cumpărat pe Olimpiu Moruțan de la FC Botoșani în schimbul a 900.000 de euro în vara lui 2018, iar Valeriu Iftime a păstrat și un procent dintr-un viitor transfer al jucătorului, care a fost în dese rânduri .

Ce a spus Fatih Terim despre Olimpiu Moruțan

Antrenorul lui Galatasaray, Fatih Terim, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Olimpiu Moruțan, pe care l-a comparat cu Gheorghe Hagi: „Moruțan este un fotbalist foarte bun, îmi place foarte mult. Pentru suma potrivită, nu cred că ar refuza Galatasaray. Este genul de jucător care face spectacol, așa cum au făcut și frații lui înainte, Hagi, Popescu, Ilie. Veți vedea până la 1 septembrie ce va face Galatasaray”.

În urmă cu doar câteva zile, Gigi Becali declara că dorește în schimbul lui Gigi Becali nu mai puțin de 20 de milioane de euro, însă discuțiile cu Galatasaray erau atunci abia la început: „Nu am primit ofertă oficială de la Galatasaray pentru Moruțan. Dacă dau 10 milioane, îl dau. El oricum costă 20 de milioane, dar a făcut meciuri mai proaste și i-am scăzut prețul”.

De cealaltă parte, Olimpiu Moruțan a refuzat să vorbească despre oferta de la Galatasaray, însă a recunoscut că a avut evoluții mai slabe în startul acestui sezon: „Nu am primit ofertă oficială de la Galatasaray pentru Moruțan. Dacă dau 10 milioane, îl dau. El oricum costa 20 de milioane, dar a făcut meciuri mai proaste și i-am scăzut prețul. Poate am început mai prost meciurile astea, dar mă bucur că m-am motivat și azi am făcut un meci bun”.