Gigi Becali, prima apariție în public după o perioadă lungă! Ce gest a făcut patronul FCSB în curtea bisericii. FOTO

Gigi Becali a anunțat că s-a retras din viața publică și nu mai vrea să comenteze nimic despre echipă la televizor. În ultima lună, patronul FCSB nu a avut nicio apariție la televizor și le-a spus jurnaliștilor că nu le va mai răspunde la întrebări.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Această ipostază este una nouă pentru patronul FCSB, obișnuit până acum să fie foarte activ în viața publică și să apară ori de câte ori are ocazia. Mulți specialiști au susținut că unul dintre motivele pentru care FCSB nu are succesul scontat îl reprezintă și ieșirile dese în presă ale patronului, care nu își menaja jucătorii.

Însă, spre deosebire de alți ani, patronul FCSB nu a dat nicio declarație de la începutul noului sezon. Gigi Becali a spus că nu mai vrea să apară și de la începutul sezonului nu a mai dat nicio declarație despre echipa de fotbal.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, prima apariție în public după o perioadă lungă! Ce gest a făcut patronul FCSB în curtea bisericii

La două zile după ce FCSB a obținut calificarea în turul III preliminar al Europa League, în thriller-ul cu Backa Topola 6-6 (5-4 după pen.), patronul celor de la FCSB a fost surprins ieșind din biserică.

Gigi Becali, recunoscut pentru generozitatea sa, i-a ajutat cu bani pe oamenii săraci din curtea bisericii. Latifundiarul a scos din buzunar un teanc cu bani și a împărțit oamenilor nevoiași din curtea lăcașului de cult.

ADVERTISEMENT

Lotul celor de la FCSB, decimat de coronavirus!

La FCSB este un adevărat focar COVID. Toată conducerea tehnică a echipei, mai puțin Mihai Pintilii, sunt infectați cu noul coronavirus, iar lotul echipei lui Toni Petrea este decimat. Doar 14 jucători au fost pe foaie în meciul din Europa League.

Au existat zvonuri că și patronul FCSB a fost infectat cu COVID-19, însă acestea au fost infirmate de apariția în public a patronului de la FCSB. În schimb, managerul sportiv Mihai Stoica, este infectat cu noul coronavirus și a spus că a avut o formă destul de severă:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica: “Nu am fost bine deloc. Mi s-a luat de tot pofta de mâncare, tușeam non stop”

“E un virus… Transmiteți tuturor apropiaților acest mesaj: «Este foarte periculos și foarte parșiv acest virus!». Am mers peste tot cu mască, nu mergeam pe nicăieri și în casă stăteam separat de restul familiei. Cu toate astea, am făcut o formă severă.

Nu am fost bine deloc. Mi s-a luat de tot pofta de mâncare, tușeam non stop și am avut probleme foarte mari. Dar eu nu am avut nicio legătură cu echipa. De foarte mult timp nu am mai stat cu echipa.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Acum două săptămâni am ieșit negativ. Am făcut până acum 16 teste, iar primele 14 au ieșit negative. E un virus foarte periculos! Am avut atâtea variante de simptome. E de speriat, credeți-mă!”, a declarat Mihai Stoica la Digisport.