Sport

Gigi Becali, prima decizie după Csikszereda – FCSB 0-2: „Va juca titular și în cupele europene!”

FCSB a câștigat cu 2-0 pe terenul celor de la Csikszereda, iar Gigi Becali a făcut un anunț surprinzător la finalul meciului. Patronul roș-albaștrilor a dezvăluit cine va fi titular în returul decisiv cu FK Auda.
Alex Bodnariu, Cristian Măciucă
26.07.2026 | 22:39
Gigi Becali prima decizie dupa Csikszereda FCSB 02 Va juca titular si in cupele europene
breaking news
Anunțul lui Gigi Becali după 2-0 cu Csikszereda. Intră titular cu Auda!
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FCSB s-a impus cu 2-0 în deplasare, pe terenul celor de la Csikszereda. Formația din Capitală a rezolvat meciul încă din prima repriză, deși în formula de start s-au aflat mai mulți fotbaliști U21. Gigi Becali a făcut un anunț surprinzător la finalul partidei.

FCSB, victorie clară înainte de returul cu FK Auda. Prima reacție a lui Gigi Becali

Roș-albaștrii au făcut un joc bun în deplasare, iar fanii speră ca această victorie să aducă și un plus de moral înaintea returului decisiv cu FK Auda, din preliminariile UEFA Conference League. FCSB a pierdut prima manșă cu 2-3 și este obligată să întoarcă scorul, joi, în Letonia.

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Marius Baciu a folosit un prim „11” atipic în meciul de la Miercurea Ciuc. În echipa de start s-au regăsit mai mulți jucători sub 21 de ani, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Titularii au fost odihniți în vederea returului cu FK Auda, însă o parte dintre ei au intrat pe teren în repriza secundă.

Anunțul lui Gigi Becali după 2-0 cu Csikszereda. Intră titular cu Auda!

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat în direct la câteva minute după meciul de la Miercurea Ciuc. Omul de afaceri l-a lăudat pe puștiul Pădurariu, care a făcut un joc solid în flancul stâng al apărării, și a anunțat că acesta va fi inclus în echipa de start și la meciul cu FK Auda.

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„Am gestionat bine, fără emoții, deși am avut patru tineri. Ăsta e jocul care îmi place mie. Tineretul! Pas din prima, pas din prima! Mi-a plăcut posesia din prima repriză, pe care au făcut-o cu copiii. Pădurariu trebuie neapărat luat în vedere să joace titular la prima echipă și chiar în cupele europene. Asta vorbeam cu Meme. Ăsta se apără mai bine. Are și tupeu. Radunovic e mai bun mijlocaș central, organizează bine jocul, joacă fără emoții.

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Nu sunt pregătiți deloc, parcă nu sunt fotbaliști. Nu aleargă deloc (n.r. – Csikszereda). Noi am început tare, că ei stăteau pe teren, și am făcut ce am vrut. Radunovic a organizat bine jocul. Fundașii centrali nu au avut probleme, Pădurariu mi-a plăcut foarte mult. Și Labonne a început să își intre în mână. Tănase nu a avut ce să facă. Nu am avut cu cine juca. Au fost prea slabi”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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