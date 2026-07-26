Gigi Becali, prima decizie după Csikszereda – FCSB 0-2: „Va juca titular și în cupele europene!”

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FCSB s-a impus cu 2-0 în deplasare, pe terenul celor de la Csikszereda. Formația din Capitală a rezolvat meciul încă din prima repriză, deși în formula de start s-au aflat mai mulți fotbaliști U21. Gigi Becali a făcut un anunț surprinzător la finalul partidei.

FCSB, victorie clară înainte de returul cu FK Auda. Prima reacție a lui Gigi Becali

, iar fanii speră ca această victorie să aducă și un plus de moral înaintea returului decisiv cu FK Auda, din preliminariile UEFA Conference League. FCSB a pierdut prima manșă cu 2-3 și este obligată să întoarcă scorul, joi, în Letonia.

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Marius Baciu a folosit un prim „11” atipic în meciul de la Miercurea Ciuc. În echipa de start s-au regăsit mai mulți jucători sub 21 de ani, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Titularii au fost odihniți în vederea returului cu FK Auda, însă o parte dintre ei au intrat pe teren în repriza secundă.

Anunțul lui Gigi Becali după 2-0 cu Csikszereda. Intră titular cu Auda!

intrat în direct la câteva minute după meciul de la Miercurea Ciuc. Omul de afaceri l-a lăudat pe puștiul Pădurariu, care a făcut un joc solid în flancul stâng al apărării, și a anunțat că acesta va fi inclus în echipa de start și la meciul cu FK Auda.

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„Am gestionat bine, fără emoții, deși am avut patru tineri. Ăsta e jocul care îmi place mie. Tineretul! Pas din prima, pas din prima! Mi-a plăcut posesia din prima repriză, pe care au făcut-o cu copiii. Pădurariu trebuie neapărat luat în vedere să joace titular la prima echipă și chiar în cupele europene. Asta vorbeam cu Meme. Ăsta se apără mai bine. Are și tupeu. Radunovic e mai bun mijlocaș central, organizează bine jocul, joacă fără emoții.

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Nu sunt pregătiți deloc, parcă nu sunt fotbaliști. Nu aleargă deloc (n.r. – Csikszereda). Noi am început tare, că ei stăteau pe teren, și am făcut ce am vrut. Radunovic a organizat bine jocul. Fundașii centrali nu au avut probleme, Pădurariu mi-a plăcut foarte mult. Și Labonne a început să își intre în mână. Tănase nu a avut ce să facă. Nu am avut cu cine juca. Au fost prea slabi”, a declarat Gigi Becali la