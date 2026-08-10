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Gigi Becali, prima reacție despre Craiova și Mihai Rotaru după 0-1 cu FC Argeș. „Ca noi cu Auda, dar vor lua 7-8 milioane de euro”. Exclusiv

Gigi Becali a tras primele concluzii după Universitatea Craiova - FC Argeș și anunță că oltenii rămân o echipă foarte puternică. De altfel, se bucură că e așa, pentru că are concurență reală.
Flaviu Popa
10.08.2026 | 17:48
Gigi Becali prima reactie despre Craiova si Mihai Rotaru dupa 01 cu FC Arges Ca noi cu Auda dar vor lua 78 milioane de euro Exclusiv
breaking news
Gigi Becali vrea o Craiova puternică într-un campionat competitiv
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Patronul celor de la FCSB a explicat că fără milioane de euro nimeni nu poate face performanță în fotbalul românesc. Chiar și așa, există riscul ca o echipă care a investit 20 de milioane să câștige campionatul după care să fie eliminată de formații precum FK Auda.

Gigi Becali anunță că fără investiții de milioane de euro nimeni nu poate avea succes în Superliga

„Dacă nu bagi bani, nu poți. Fără bani nu se poate face. Eu am spus altceva, eu nu vreau să dau banii familiei mele la fotbal, asta am zis.

Că bagi, 20 milioane să zicem, câștigi campionatul în România și te scoate Sofia ăștia, sau Auda. Dar dacă nu bagi bani, să nu te aștepți la rezultate”, a explicat Gigi Becali în direct la FANATIK SUPERLIGA.

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Gigi Becali o vede pe Universitatea Craiova calificată fără probleme în Conference League

De asemenea, patronul celor de la FCSB anunță că Universitatea Craiova va ajunge cu siguranță în Conference League, de unde va obține 10 milioane de euro. Mărturisește, de altfel, că își dorește o Craiova puternică, pentru a simți cu adevărat că are concurență în lupta la titlu.

„O să câștige oamenii banii ăia (n.r. băgați de Craiova). În Conference sigur vor intra, 7-8 milioane vor lua. Poate să ia până în 10 dacă merg mai departe. Fiind și cheltuieli, dar 7-8 milioane le scoți. Problema e că dacă stai în fotbal și mai ales când ești FCSB, nu poți să stai ca peștele pe uscat.

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Să mă distrez așa că nu e problemă. Sau chiar Craiova, că e brand. Dacă te-ai băgat în treaba asta… Fotbalul ăsta știi câți oameni a distrus sau chiar a omorât? Walter și Turcu. Ce i-a omorât pe ei? Au pierdut banii oameni”, a punctat patronul celor de la FCSB.

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Gigi Becali crede că rezultatul din Universitatea Craiova – FC Argeș, scor 0-1, este unul mincinos

În încheiere, Gigi Becali le transmite tuturor că rezultatul Craiova – Argeș, scor 0-1, este unul mincinos și că toată lumea ar trebui să se teamă de Universitatea Craiova în acest sezon.

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„Băi, asemenea ocazii, lasă-mă în pace. Câte ocazii au avut, din doi metri, din trei. Ce s-a întâmplat aseară cu Craiova, exact ca noi cu Auda. Nu luați scorul, luați posesia, 82%. I-a distrus. Nu că mincinos, i-a distrus. Dacă n-ai competitori, cu cine să te bați, nu ai cum să fii puternic. Îmi pare bine, altfel cu cine să te bați. Nu are farmec dacă nu ai o ambiție, un război”, a concluzionat Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali, prima reacție despre Craiova și Mihai Rotaru

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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