Gigi Becali, reacție în forță despre datoriile FCSB la ANAF! Decizia de ultim moment anunțată: „Luni mergem acolo, la ei, la Fisc!”. Update exclusiv

ADVERTISEMENT

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că FCSB a căzut la o analiză de risc efectuată de către ANAF. Gigi Becali știe despre ce e vorba și a făcut lumină în acest caz. Patronul roș-albaștrilor susține că echipa sa nu are niciun fel de datorii.

Gigi Becali (67 de ani) s-a enervat teribil din cauza faptului că FCSB, club pe care îl patronează, va fi supus unui control fiscal major. Latifundiarul din Pipera n-are de gând să aștepte inspecția ANAF și a decis să facă primul pas în acest „război”. Luni, 3 noiembrie, specialiștii lui Becali, conduși de Iulian Ghiorghișor, vor merge la sediul ANAF pentru a demonstra că FCSB nu are nicio datorie.

ADVERTISEMENT

„Eu nu mai aștept două săptămâni să vină ANAF în nu știu ce inspecție… Cu risc, nerisc….Analiză, Neanaliză….Luni trimit specialiștii mei la ANAF să le arate că n-am de dat nici 5 bani. De unde au scos cifrele astea mincinoase?! Care milioane?

Eu sunt Gigi Becali și n-am datorii la nimeni… Când dai de milioane, că nu știu ce analiză, arunci o pată pe imaginea clubului. Nu ne jucăm la FCSB , avem milioane de suporteri, nu te joci cu d-astea! Analiză, neanaliză, o să demonstrez eu că n-am nicio datorie la Fisc… Cifre mincinoase, că e Becali.

ADVERTISEMENT

La FCSB este cea mai mare corectitudine…O să vedeți voi, o să vadă și ANAF… Luni mergem acolo și clarificăm lucrurile, că nu e nimic și suntem cu toate taxele la virgulă. Să facă toate controalele din lume!!!”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali, despre datoriile pe care FCSB le-ar avea la ANAF

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Fotbal Club FCSB SA, club patronat de Gigi Becali, va fi supus unui control fiscal major din partea ANAF.

„Milimetric, 500% milimetric (n.r. – E pe zero cu datoriile). Bine, dacă te iei după ei… Ei încearcă tot felul de… Bine, mă, hai să vedem. Nici 5 bani. Nici 1 cent. Ei mai încearcă, ce să mai… Dacă m-am judecat cu ei 10 ani, că ziceau că am eu să le dau 2 milioane și jumătate. După 10 ani, Curtea Supremă a zis că ei trebuie să îmi dea mie un milion și jumătate.

ADVERTISEMENT

Cu TVA-urile. Ei luau TVA, dar nu deduceau. Legea aia, cu terenurile. Vinzi terenurile, vinzi cu TVA. Bine, mă, vând cu TVA, dar atunci trebuie să deduc și TVA-ul. Nu îl deduci. Nu poți să îmi dai numai obligații, trebuie să îmi dai și drepturile.

A venit o hotărâre de la CEDO, am aplicat-o și eu aveam mai mult de dedus. Eu nu plăteam, dar nici nu deduceam. Așa cu ANAF-ul. ANAF încearcă tot felul de d-astea.

Sau e posibil să fie unul acolo anti-Becali, sunt unii care să se dea șmecheri. Sau e vreun dinamovist sau un rapidist și vrea să se dea șmecher. Mă dau eu șmecher și îi arăt lui Becali. Tu nu îi arăți lui Becali nici 5 bani. Dacă sunt dator 5 bani, eu îmi tai capul.

Dacă eu am plătit, eram în pușcărie, și am chemat și am plătit3 milioane bani din urmă. Cu 10 ani din urmă. Că am vrut eu. Am zis să le bage bani în cont. Eu fac evaziune fiscală? Asta înseamnă evaziune fiscală”, a declarat Gigi Becali vineri, 31 octombrie, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB ar avea datorii de 1,4 milioane de euro la ANAF

Suma probabilă pe care FCSB ar datora-o statului ar fi de 1.400.000 de euro (n.r. 700.000 de lei). Gigi Becali s-a interesat de situație și a explicat că acești bani reprezintă din banii veniți de la UEFA.

„Am contabil care dă lecție la tot ANAF-ul. La toți directorii ANAF, Gheorghișor îl cheamă. Care a făcut softuri, după care ei le-au copiat. Softurile lui. Îi bate pe toți.

Acum am vorbit cu contabilul. Ei nu știu probabil. Sumele, primele din calificările europene nu se impozitează. Eu dacă am dat 300.000 lui Charalambous primă, nu trebuie să mai dau și la stat 200.000 de euro. Că sunt din cupele europene.

Ei bagă în calculator. Softul nu vorbește. El doar bagă acolo, bam, bam, bam. Trebuie să plătească acum. Ei verifică și văd că sumele astea, astea și astea… softul nu citește contractul. Nu deslușește.

Sunt prime din calificări, bani europeni. Nu am dat decât din bani europeni. Dai doar când vin banii, bani europeni. Așa e legea. Din banii câștigați în Europa”, a adăugat latifundiarul din Pipera.