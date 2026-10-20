Sport

Gigi Becali, prima reacție despre noul premier, Luca Niculescu: „Nu știu cine l-a pus, cum l-a pus”

Bogdan Mariș
20.10.2026 | 17:48
Gigi Becali prima reactie despre noul premier Luca Niculescu Nu stiu cine la pus cum la pus
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Gigi Becali (68 de ani) a avut o reacție pozitivă după ce cabinetul Luca Niculescu a trecut de Parlament. FOTO: Hepta
Gigi Becali a oferit o primă reacție după ce cabinetul Luca Niculescu a trecut de Parlament. Ce a declarat patronul FCSB-ului despre noul prim-ministru.
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Gigi Becali (68 de ani) a avut o primă reacție în spațiul public după ce cabinetul Luca Niculescu a trecut de Parlament. Omul de afaceri l-a descris în termeni pozitivi pe noul prim-ministru, deși a recunoscut că nu îl cunoaște foarte bine, singura întâlnire dintre cei doi având loc în urmă cu aproape 20 de ani.

Gigi Becali a oferit verdictul despre Luca Niculescu

Gigi Becali, parlamentar independent, a oferit o primă reacție cu privire la Luca Niculescu. „Este extraordinar, o să avem un guvern. Slavă Domnului și mulțumim! Cum o fi, cum nu o fi, eu nu știu cine l-a pus, cum l-a pus, dar om prost nu poate fi. Din moment ce a avut funcțiile care le-a avut prin Franța, Germania, e om deștept. O să fie un om de comunicare cu toată lumea, cred că va fi bine”, a afirmat acesta în fața jurnaliștilor aflați la fața locului, conform Adevărul.

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Latifundiarul a rememorat apoi faptul că l-a cunoscut pe noul premier în urmă cu aproximativ două decenii, când era candidat la alegerile prezidențiale. „Nu-l știam bine. Mi-am adus aminte că am făcut o emisiune acum 20 de ani, atunci când am candidat și eu la prezidențiale. Mi s-a părut un om de treabă, mi-a părut sincer”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali, reacție pozitivă după învestirea noului guvern

Gigi Becali a comentat în termeni pozitivi învestirea noului guvern, afirmând că a discutat cu miniștrii din cabinetul Luca Niculescu. „Pesediștii cu care am vorbit, miniștrii, îi văd foarte hotărâți, cred că vom face treabă”, a afirmat parlamentarul independent la scurt timp după votul de învestitură.

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În programul de guvernare prezentat de Luca Niculescu au fost incluse și diverse măsuri care vor avea un impact asupra lumii sportului. Una dintre priorități este acordarea premiilor restante sportivilor care au realizat performanțe internaționale în 2025 și 2026, datoria totală a statului român către aceștia fiind una uriașă. Problema a fost semnalată în repetate rânduri de campionul olimpic David Popovici, care a solicitat Agenției Naționale pentru Sport să achite aceste premii.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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