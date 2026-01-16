Sport

Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Bîrligea în Serie A. Ce spune patronul FCSB

Gigi Becali a reacționat după ce Gazzetta dello Sport a scris că Daniel Bîrligea este dorit de mai multe echipe din Serie A. Patronul FCSB-ului a clarificat situația atacantului.
Bogdan Mariș
16.01.2026 | 17:05
Gigi Becali prima reactie despre plecarea lui Birligea in Serie A Ce spune patronul FCSB
ULTIMA ORĂ
Gigi Becali a reacționat după ce presa din Italia a scris despre faptul că Daniel Bîrligea este dorit în Serie A. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Presa din Italia a notat faptul că mai multe echipe din Serie A ar fi interesate de transferul lui Daniel Bîrligea, fiind dispuse să ofere o sumă importantă în schimbul acestuia, însă Gigi Becali a afirmat că nu dorește să îl vândă pe atacant în această iarnă.

Gigi Becali, reacție fermă cu privire la interesul din Serie A pentru Daniel Bîrligea

Patronul celor de la FCSB dorește să câștige din nou titlul în Superliga, iar din acest motiv nu vrea să renunțe la Daniel Bîrligea, poate cel mai important jucător din atacul echipei. „Ce spun ei, e treaba lor. Probabil impresarul fotbalistului a vorbit ceva.

ADVERTISEMENT

Eu am de câștigat un campionat, nu să îl vând pe Daniel Bîrligea. Să fie clar”, a afirmat Gigi Becali, conform Digi Sport. Gazzetta dello Sport a notat faptul că grupările din prima ligă a Italiei ar fi dispuse să ofere o sumă consistentă pentru atacantul român, care a evoluat în Serie C înainte de a reveni în România.

Ce sumă a plătit Gigi Becali pentru a-l transfera pe Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea a semnat cu CFR Cluj în ianuarie 2022, după două sezoane și jumătate la formația italiană Teramo, „feroviarii” plătind 100.000 de euro în schimbul fotbalistului. După doi ani și jumătate în care a marcat 29 de goluri în 101 partide pentru CFR, Bîrligea era achiziționat de rivala FCSB.

ADVERTISEMENT
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24.ro
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public

Gigi Becali a plătit 3 milioane de euro, 2.5 milioane inițial plus diverse bonusuri, pentru a-l transfera pe atacant, dar acesta a confirmat așteptările, devenind golgheterul echipei în primul său sezon, cu 17 reușite în toate competițiile. Bîrligea a marcat goluri importante în cupele europene, punctând în succesele cu RFS (4-1), PAOK (1-0) și Midjylland (2-0) din grupa de Europa League.

ADVERTISEMENT
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia!...
Digisport.ro
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia! ”Au închis străzile”

Gigi Becali a anunțat că FCSB va reveni în Ghencea

Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că FCSB va reveni în Ghencea pentru ultimele meciuri din acest sezon, deoarece Arena Națională va fi indisponibilă din cauza unor concerte. „Drăceala e puternică… dracul e puternic pe pământ acum. Au draci care țin cu dracii lor. Ce să fac? Dracii sunt puternici…

O să jucăm pe Ghencea, acolo o să luăm titlul. Ei vor Metallica… draci, draci, draci, plin de miliarde de draci. Ei zic să fie între ei acolo, nu fotbal”, a declarat patronul campioanei, care a dezvăluit în cadrul emisiunii și ce mesaj i-a transmis Adrian Șut după transferul în Emiratele Arabe Unite.

ADVERTISEMENT
Joyskim Dawa a răbufnit după ce a revenit pe teren cu o înfrângere....
Fanatik
Joyskim Dawa a răbufnit după ce a revenit pe teren cu o înfrângere. Pe ce a dat vina după FC Argeș – FCSB 1-0: ”Asta a fost diferența”
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. În grupa României, Danemarca a...
Fanatik
Campionatul European de handbal masculin 2026, live blog. În grupa României, Danemarca a făcut show cu Macedonia de Nord. Toate rezultatele zilei
Ion Țiriac, reacție neașteptată după ce a fost depășit în topul celor mai...
Fanatik
Ion Țiriac, reacție neașteptată după ce a fost depășit în topul celor mai bogați români: ”Banii nu aduc fericirea”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Verdict de la ÎCCJ pentru Radu Banciu! Ce sentințe definitive au fost dictate...
iamsport.ro
Verdict de la ÎCCJ pentru Radu Banciu! Ce sentințe definitive au fost dictate în cele două procese deschise împotriva jurnalistului: 'Asta a zis marele judecător Csaba Asztalos'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!