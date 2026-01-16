Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Bîrligea în Serie A. Ce spune patronul FCSB

ADVERTISEMENT

Presa din Italia a notat faptul că mai multe echipe din Serie A ar fi interesate de transferul lui Daniel Bîrligea, fiind dispuse să ofere o sumă importantă în schimbul acestuia, însă Gigi Becali a afirmat că nu dorește să îl vândă pe atacant în această iarnă.

Gigi Becali, reacție fermă cu privire la interesul din Serie A pentru Daniel Bîrligea

Patronul celor de la FCSB dorește să câștige din nou titlul în Superliga, iar din acest motiv nu vrea să renunțe la Daniel Bîrligea, poate cel mai important jucător din atacul echipei. „Ce spun ei, e treaba lor. Probabil impresarul fotbalistului a vorbit ceva.

Eu am de câștigat un campionat, nu să îl vând pe Daniel Bîrligea. Să fie clar”, a afirmat Gigi Becali, conform . , care a evoluat în Serie C înainte de a reveni în România.

Ce sumă a plătit Gigi Becali pentru a-l transfera pe Daniel Bîrligea

Daniel Bîrligea a semnat cu CFR Cluj în ianuarie 2022, după două sezoane și jumătate la formația italiană Teramo, „feroviarii” plătind 100.000 de euro în schimbul fotbalistului. După doi ani și jumătate în care a marcat 29 de goluri în 101 partide pentru CFR, Bîrligea era achiziționat de rivala FCSB.

Gigi Becali a plătit 3 milioane de euro, 2.5 milioane inițial plus diverse bonusuri, pentru a-l transfera pe atacant, dar acesta a confirmat așteptările, devenind golgheterul echipei în primul său sezon, cu 17 reușite în toate competițiile. Bîrligea a marcat goluri importante în cupele europene, punctând în succesele cu RFS (4-1), PAOK (1-0) și Midjylland (2-0) din grupa de Europa League.

Gigi Becali a anunțat că FCSB va reveni în Ghencea

Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a dezvăluit că FCSB va reveni în Ghencea pentru ultimele meciuri din acest sezon, deoarece Arena Națională va fi indisponibilă din cauza unor concerte. „Drăceala e puternică… dracul e puternic pe pământ acum. Au draci care țin cu dracii lor. Ce să fac? Dracii sunt puternici…

O să jucăm pe Ghencea, acolo o să luăm titlul. Ei vor Metallica… draci, draci, draci, plin de miliarde de draci. Ei zic să fie între ei acolo, nu fotbal”, a declarat .