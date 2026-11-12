Gigi Becali, prima reacție: „Meme Stoica mi-a promis că va reveni la FCSB!” Care este condiția. Exclusiv

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, după cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Gigi Becali a reacționat în urma deciziei luate de fostul său colaborator în ultimii 16 ani.

Gigi Becali, reacție după plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB

După ce Mihai Stoica nu a mai stat pe gânduri și a luat decizia de a pleca de la fosta campioană a României. Gigi Becali a transmis în exclusivitate pentru FANATIK că decizia este cât se poate de reală și adevărată. Deși a încercat să-l oprească din drum pe MM, latifundiarul din Pipera nu a reușit. Totuși, Gigi Becali a obținut o promisiune din partea fostului său partener de la FCSB: dacă echipa lui câștigă titlul în acest sezon, Mihai Stoica va reveni. „Am vorbit cu Meme, bineînțeles că m-a sunat, înainte să ia decizia, e adevărat. Da, a spus că nu mai vrea să rămână la FCSB și vrea o perioadă de liniște. Bineînțeles că eu am insistat, i-am spus: „Băi Meme, băi nu… dăm satisfacție la dușmanii tăi, știi câți dușmani ai, de ce să le dăm?” Dar el mi-a răspuns foarte frumos, foarte înțelept, am fost impresionat. Eu am luat-o pe calea credinței, mi-a zis Meme: „Nu mă mai interesează pe mine de ce zic ăia, ăia, dușmani, ne dușmani.” Am fost foarte impresionat… mi-a plăcut foarte mult cum mi-a spus.

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Deci a fost așa… o despărțire doar din punct de vedere al activităților de la club, dar o să se întoarcă înapoi. Și i-am zis: „Băi Meme, fii atent: dacă iau campionatul te întorci înapoi!”. Și n-a vrut să-mi răspundă și i-am zis de vreo 4-5 ori. Și după aia mi-a zis: „Bine… bine domne, mă întorc înapoi dacă iei campionatul”. „Bă, e promis că te întorci înapoi dacă iau campionatul?” „Da, domne, promit că mă întorc înapoi dacă iei campionatul”. Îl lăsăm să se odihnească, da, vin și sărbătorile și vedem după aceea de la anul!”, a spus inițial Gigi Becali.

Cum l-a caracterizat Gigi Becali pe Mihai Stoica după ce a ales să plece de la FCSB

Ulterior, Gigi Becali a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Mihai Stoica, chiar dacă a ales să părăsească FCSB. Patronul „roș-albaștrilor” a subliniat că MM îi va rămâne un prieten adevărat toată viața, indiferent de circumstanțe, și că această separare va fi doar una temporară.

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„Meme va rămâne pe viață prietenul meu, am trecut prin atâtea împreună, eu consider că este doar o despărțire temporară în ceea ce privește fotbalul. Mi-a spus că și el e obosit, a fost o perioadă foarte grea, l-am înțeles… I-am zis: „Băi Meme, nu pleca”, am insistat, am insistat, dar nu… n-a vrut! Pur și simplu n-a vrut. A fost o discuție de câteva minute, o discuție foarte frumoasă, mi-a plăcut mult ce mi-a zis… Eu sunt convins că se va întoarce înapoi la FCSB. Ce să faci, mergem înainte… și nu ne dorim decât să facem performanță și să ne batem la titlu. Dar v-am zis, mi-a promis că dacă luăm titlul se întoarce. Eu știam c-o să plece. Adică, așa, nu știu, îmi spunea mie… na, ne știm de atâția timp și bănuiam că o să plece. Dar sunt convins și că se va întoarce!”, a mai spus Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

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Gigi Becali a transmis că va comunica mai multe detalii în seara zilei de joi, 12 noiembrie. „(n.r. dacă MM Stoica pleacă de la FCSB) Da, așa este. Da, da. Am vorbit cu el. (n.r. dacă se gândește să îl întoarcă din drum) Voi sunteți 100, nu vorbesc de 100 de ori. Diseară o să vorbesc mai multe”, a mai spus Gigi Becali, pentru

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Cum s-a ajuns la decizia lui Mihai Stoica de a părăsi FCSB

Frustrat că echipa lui traversează un nou sezon modest, mai ales după ce a adus jucători și l-a instalat pe banca tehnică pe Laurențiu Reghecampf, Gigi Becali a răbufnit. , cele mai importante modificări aduse primei echipe fiind cooptarea lui Costin Curelea și Mihai Pintilii în calitate de secunzi ai lui Reghecampf. Gigi Becali nu l-a omis nici pe Mihai Stoica, despre care declarase că nu se va mai ocupa de transferuri și că îl va păstra la echipă doar datorită relației lungi de prietenie dintre cei doi, puterea sa devenind considerabil mai mică decât cea pe care o deținea anterior.

Mihai Stoica, la a doua despărțire de FCSB

Istoria lui Mihai Stoica la echipa patronată de Gigi Becali a început în vara anului 2002, când a venit ca președinte după ce a condus-o pe Oțelul. Ulterior, MM a preluat funcția de director general. Aventura sa la gruparea bucureșteană avea să se termine în 2007, după un conflict de mare amploare cu Gigi Becali. A urmat o perioadă petrecută la Unirea Urziceni, unde, în calitate de director sportiv, a ajutat formația ialomițeană să câștige titlul de campioană a României și să ajungă în grupele UEFA Champions League. Toamna anului 2010 avea să îl readucă la FCSB, în funcția de director general, pe care a deținut-o până la 25 aprilie 2023. De atunci și până la plecarea de acum, Mihai Stoica avusese funcția de președinte al Consiliului de Administrație.