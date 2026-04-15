Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB: „Ce mă interesează pe mine?”

Gigi Becali a comentat în stilul caracteristic posibilitatea ca Mirel Rădoi să plece de la FCSB la finalul sezonului: „Nu mă mai interesează nimic de fotbal”
Gabriel-Alexandru Ioniță
15.04.2026 | 17:53
Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB. Foto: colaj Fanatik
Gigi Becali (67 de ani) a fost întrebat despre posibilitatea ca Mirel Rădoi (45 de ani) să plece de la FCSB la finalul acestui sezon. După cum se știe deja destul de bine, inițial, când antrenorul a acceptat să revină pe banca echipei roș-albastre, s-a transmis în spațiul public faptul că el va ocupa acest rol doar până la finalul campionatului în curs, întrucât ar avea deja o ofertă foarte avantajoasă din punct de vedere financiar, cel mai probabil din zona Golfului Persic, și astfel ar fi foarte tentat să o accepte în această vară.

Gigi Becali, prima reacție despre posibila plecare a lui Mirel Rădoi de la FCSB

Ulterior însă, oficialii campioanei en-titre a României, în frunte cu finanțatorul, și-au exprimat în mai multe rânduri optimismul vizavi de faptul că Rădoi ar putea să fie convins în cele din urmă să rămână la actuala echipă și pentru sezonul următor, în anumite condiții. Doar că această chestiune a fost „aruncată în aer” recent, după ce Becali l-a criticat dur în direct la TV pe Vlad Chiricheș, și implicit a transmis că nu a fost de acord cu decizia lui Rădoi de a-l titulariza pe acesta, pe poziția de mijlocaș, la meciul de pe Arena Națională cu Oțelul Galați, câștigat de FCSB cu scorul de 4-0 în cea mai recentă etapă din play-out-ul SuperLigii.

FANATIK a aflat că această chestiune l-a deranjat teribil pe Mirel Rădoi, care în consecință a decis să plece de la echipă în vară, indiferent dacă își va îndeplini sau nu obiectivul constituit de calificarea în preliminariile Conference League pentru stagiunea viitoare. De altfel, antrenorul a lăsat de înțeles într-o anumită măsură că acest scenariu este unul foarte plauzibil chiar de la finalul acelei partide. La conferința de presă, când a aflat despre acea reacție a patronului, tehnicianul a transmis că nu își dorește să comenteze, însă doar pentru moment.

Gigi Becali nu pare prea deranjat de acest scenariu

Acum, în acest context, Gigi Becali a oferit o primă reacție pe seama acestui subiect. Omul de afaceri nu a părut foarte deranjat de posibilitatea ca Rădoi să plece. În schimb, a transmis că în prezent este interesat doar de îndeplinirea obiectivului echipei sale în acest final de sezon. În rest, a susținut că nu vrea să afle detalii referitoare la alte chestiuni și a subliniat că nici nu a discutat cu Mirel Rădoi despre posibila sa plecare.

„Sunt în play-out, să-i întrebați pe toți ceilalți care știu fotbal și pe toți ăia din play-off. Nu am nicio discuție, deloc, dacă vorbesc o singură dată pe săptămână sau la trei zile, la o lună… Ce discuție? Ce mă interesează pe mine? Pe mine mă interesează un singur meci, ăla de baraj. Când va fi, atât. În rest, nu mă mai interesează nimic de fotbal”, a spus Gigi Becali, potrivit sport.ro. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
