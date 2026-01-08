Sport

Gigi Becali, prima reacție despre plecarea lui Șut în Emirate: „Da, e adevărat!”. Exclusiv

Gigi Becali a confirmat transferul lui Adrian Șut în Emiratele Arabe Unite, la echipa de pe primul loc, Al-Ain, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
08.01.2026 | 11:45
Gigi Becali prima reactie despre plecarea lui Sut in Emirate Da e adevarat Exclusiv
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Gigi Becali a confirmat transferul lui Adrian Șut. Foto: colaj Fanatik
Patronul de la FCSB s-a rezumat la a oferi o scurtă declarație, în care a confirmat transferul. Mutarea se va realiza în schimbul sumei de două milioane de euro, iar mijlocașul defensiv va avea un salariu de un milion de euro pe sezon la noua echipă.

Gigi Becali a confirmat transferul lui Adrian Șut la Al-Ain, în Emiratele Arabe Unite

Internaționalul român este așteptat la Dubai în cursul zilei de joi. Acolo, va efectua vizita medicală și va semna contractul, după cum FANATIK a informat în exclusivitate. 

Mutarea lui Adrian Șut la formația arabă a fost confirmată de către patronul celor de la FCSB, Gigi Becali. „Da, e adevărat. Cred că va pleca. Întrebați-i mai multe pe cei din Antalya”, a spus Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

Când ar putea debuta Adrian Șut la noua sa echipă

Dacă totul este în regulă, transferul va fi oficializat în următoarele ore și Adrian Șut va deveni noul jucător al celor de la Al-Ain. Acesta ar pute debuta într-un meci tare, chiar împotriva locului 2 din clasament, Al-Wahda, formație la care joacă fostul fotbalist al lui Ajax, Dusan Tadic.

Duelul ar urma să aibă loc sâmbătă, de la ora 17:45, pe teren propriu. Printre cei mai importanți viitori coechipieri ai Soufiane Rahimi, un mijlocaș ofensiv din Maroc, și Kaku, decarul echipei, cel care este al doilea cel mai bine cotat jucător, având o valoare de piață de 5 milioane de euro.

Cine ar putea să îi ia locul lui Adrian Șut la FCSB

Adrian Șut a fost punct fix în primul 11 al celor de la FCSB în ultimii ani. Jucătorul a îndeplinit cu succes rolul de mijlocaș defensiv și prestațiile sale l-au adus chiar și în angrenajul echipei naționale. Până acum, acesta are 8 prezențe sub tricolor, ultima fiind la duelul cu Cipru, din preliminariile de calificare la Cupa Mondială, meci disputat pe 9 septembrie 2025.

Acum, cei de la FCSB vor avea nevoie să acopere postul lăsat liber, iar prima variantă pare a fi Mihai Lixandru. Acesta a mai evoluat în trecut pe acest post și a făcut-o cu brio. De asemenea, alți doi jucători care au capacitățile necesare de a juca în poziția de mijlocaș defensiv sunt Vlad Chiricheș și Baba Alhassan.

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
