Gigi Becali, prima reacţie despre schimbarea sistemului în FCSB – Botoşani 3-2: „Asta a fost logica mea, atât!” A avut un remarcat: „Se face mare fotbalist!”

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FCSB a câştigat dramatic . Fosta campioană a României s-a impus în prelungiri prin golul marcat de Bîrligea, după un meci în care ambele echipe s-au succcedat la conducere. Cu acest succes, roş-albaştri au revenit pe primul loc.

Gigi Becali, prima reacţie după FCSB – Botoşani 3-2: „Habar nu am de sisteme”

Gigi Becali a intervenit după meci şi a explicat cum , pe care echipa l-a evoluat în prima repriză. Patronul a lăudat spiritul combativ al echipei sale:

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„Cum a fost, cum n-a fost… cum rămâne, cum nu rămâne… n-o să-mi critic echipa, pentru că a suferit foarte tare. Dacă oamenii mei au suferit, nu e frumos să-i critic. Am câștigat, suntem pe primul loc și nu o să vă fac pe plac în viața vieților voastre. V-am mai făcut, dar acum nu are rost. Echipa mea a muncit mult, a suferit mult. Echipa mea e familia mea.

Nu știu de sisteme. Nu sunt antrenor, nu am cum să mă pricep. Habar nu am de sisteme. Nu pot să explic ceva ce habar nu am. Alta e să ai o idee, să ceri cuiva să facă ceva, și alta e să te pricepi la sisteme. Astăzi plecați la luptă și vreau să luptați cu săbii, mâine vreau să vă luptați cu platoșe. Eu le-am spus. Avem cinci fundaşi centrali, cei mai buni, hai să jucăm cu trei titulari”, a spus Gigi Becali la Digisport.

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Patronul FCSB a avut un remarcat după victoria cu Botoşani: „Se face mare fotbalist”

La pauză, sistemul s-a schimbat din 3-4-3 în clasicul 4-3-3. Gigi Becali a declarat că le-a transmis celor din staff că având cinci fundaşi centrali în lot, FCSB trebuie să joace cu trei titulari în centrul apărării. La final, Becali l-a lăudat pe Pădurariu:

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„Eu am cerut la oamenii din staff să încerce să joace, că avem 5 fundași. Dacă avem 5 fundași, cei mai buni din România, că așa cred eu. Cum să lăsăm trei pe margine? Asta a fost logica mea. Atât! În rest, altceva, nimic eu. Eu nu mă pricep, să retragă ei jucători. Eu am cerut să joace-n trei, că avem cinci fundași. Nu mă pricep, Ilie (n.r. Dumitrescu), ce vrei să-ți zic? Că mă pricep?

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Eu atât am zis. Faptul că e Pădurariu, de care mi-a zis MM că nu e fundaș stânga, că este de jucat în 3. Părerea mea că Pădurariu se face mare fotbalist. Noi am vorbit că dacă nu merge treaba în trei să revenim și să facă ei ceea ce știu ei, ca să revină la sistem. Ei așa au hotărât (n.r. – să-l scoată pe Dawa). Eu nu mă pricep… nu pot să mint că fac.

A fost super-echipă. Așa vreau să văd jucătorii mei! Îi felicit. Stai, băi, puțin. Au luptat, au câștigat, au suferit. Dacă nu luăm golul din cauza lui Dawa, le dăm 5-6. Vine și Popescu, care e fundaș cu calitate, vine și Ngezana. Ai cinci fundași de calitate. Eu vreau să jucăm în trei „, a spus Gigi Becali.