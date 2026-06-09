Gigi Becali, prima reacţie despre transferul lui Anderson Ceara la FCSB: „E rezolvată!” Ce salariu va avea brazilianul şi pe ce durată va fi contractul

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FCSB a făcut primul transfer al verii! Anderson Ceara se va transfera de la Csikszereda la fosta campioană a României, FANATIK. Harghitenii se vor alege cu 450.000 de euro pentru acest transfer. Discuţiile s-au prelungit pentru că cele două părţi nu s-au înţeles asupra procentului dintr-un transfer viitor.

Gigi Becali, prima reacţie despre transferul lui Anderson Ceara la FCSB

de FANATIK, spunând că Mihai Stoica i-a transmis că totul este stabilit şi mai lipseşte doar semnătura de pe contract. Cei de la Csikszereda şi-ar fi dorit 25% dintr-un viitor transfer, dar nu mai puţin de 300.000 de euro, condiţie cu care FCSB nu a fost de acord:

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„Da, da, m-a sunat MM Stoica. „Decuseara” îi zic eu. Aveam un cioban pe care îl chema așa. Așa îi zic și eu. M-a sunat MM, el a fost misiunea asta acum o lună. Până acum nu știam. Bă, Mihai, mă sună toată presa și eu nu știu, zice că sunt mincinos. A zis că e rezolvată rămâne doar de semnat contractul. (n.r. 450.000 de euro) E posibil, eu știam de 450.000-500.000. Nu l-am mai intrebat suma, e pe acolo. Negocierile erau în impas pentru o anomalie.

Că 25% din diferență, 500.000 e transferul, dar nu mai puțin de 300.000. Adică dacă dau drumul la jucător liber vă dau vouă 300.000? Era o discuție să fie 25% din câștig, din diferență, din profit și ei au spus să treacă nu mai puțin de 300.000. Dar ei au zis să nu mai fie puțin de 300.000 de euro, că se fac șmecherii. Nu m-a interesat, dar voi să știți că atunci când comisia a făcut ce a făcut cu Petrila trebuie să dea amenzi. Uite, oamenii nu mai au încredere”, a spus Gigi Becali la Digisport.

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Ce salariu va avea Anderson Ceara la FCSB

Anderson Ceara a semnat un contract valabil doi ani cu fosta campioană a României, care are opţiunea de a prelungi pe încă doi ani. Salariul brazilianului va fi de 15.000 de euro lunar. Impresarii nu au încasat nimic din această tranzacţie:

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„Suntem oameni, avem minte, când vorbim, ai semnat și respectă. Șucu e om de afaceri, dar nu a făcut bine ce a făcut, vor trece 4-5 ani până vom uita de acest caz. Trebuia să dea nu știu ce procente la Sepsi. Au înțeles și ei care e situația, dacă este mai puțin am zis că le dau lor toți banii. Pe cine mă interesează.

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Are 28, 29 de ani nu mă interesează să-l vând și că să joace la mine. Au mai pus clauză nu știu cât 50% din meciuri. Niște anomalii, am stat 3 zile. A rămas 500.000 acum cred că s-a semnat între timp, ne-am înțeles. A rămas și 25% din diferență, dar nu minim 300.000 cum voiau ei, nu mai există minim.

N-am dat niciun ban la impresar. S-au înțeles cu procent din salariul jucătorului pe care îl ia. Nu știu detalii că nu mă interesează. Cât a vrut atât i-am dat salariu. 15.000 de lună, 2 ani și încă 2 ani cu salariu de 20.000. Eu nu mai vreau să iau pe jucători pe 3-4 ani. Am luat pe 2 ani cu prelungire pe încă 2. Până acum semnam pe 1 an, dar are 27 de ani, îmi place de el. Nici salariul nu e mare, 15.000″, a spus Gigi Becali.

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