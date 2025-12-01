Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Duarte la FCSB. „A venit să semneze”. Ce salariu va avea și când va debuta. Exclusiv

Gigi Becali a bifat prima mutare la FCSB! Andre Duarte a ajuns la București și este gata să semneze. Câți bani a cheltuit patronul campioanei pentru a realiza această mutare și pe câți ani s-au înțeles
Ciprian Păvăleanu
01.12.2025 | 12:35
Gigi Becali prima reactie despre transferul lui Duarte la FCSB A venit sa semneze Ce salariu va avea si cand va debuta Exclusiv
breaking news
Gigi Becali a oferit prima reacție după transferul lui Duarte la FCSB. Foto: Colaj FANATIK
Portughezul Andre Duarte este primul fotbalist cu care FCSB se întărește pentru a doua parte a sezonului. FCSB atacă locurile de play-off după ce au învins la Ovidiu, iar Gigi Becali pregătește o serie de transferuri la echipă. Primele reacții ale patronului după ce fostul stoper de la U Craiova 1948 a revenit în România.

Gigi Becali, prima reacție după ce Andre Duarte a ajuns la București pentru a semna cu FCSB

Andre Duarte a impresionat în SuperLiga României în tricoul lui U Craiova 1948, iar FCSB și l-a dorit încă din acea perioadă. Campioana ultimelor două sezoane a continuat să-l urmărească în parcursul său la Osijek și Ujpest și a acționat când a văzut că portughezul are probleme la echipa de club din Ungaria.

Portughezul a ajuns în România pentru a semna contractul cu FCSB, iar Gigi Becali a oferit primele reacții despre această mutare în direct la FANATIK SUPERLIGA: „Păi Duarte am înțeles că face analizele și semnează astăzi. Semnează pe doi ani, cred. Nu știu cât îi dau pe lună, pe cuvânt zic. Încerca să-mi zică Mihai Stoica sumele, i-am zis să-l semneze oricum ar fi că nu avem fundași centrali, suntem praf. Cred că 15.000 – 20.000, nu știu. Nu sunt sume mari. Asta știu, că mi-a zis Mihai că e decent. Era un jucător care-mi plăcea încă de atunci.

Nu ai văzut că ieri nu aveam fundaș central? Ăla (n.r. – Ngezana) a zis că nu se simte bine… aveam doar unul, pe Graovac. Nu știu ce face Ngezana, treaba lui. Să-ți spun un lucru: tu, ca stăpân, dacă el zice așa, trebuie să iei măsuri. Eu trebuie să iau măsuri. Și ce fac? Iau doi fundași centrali. Ce să faci altceva?

Eu am vrut să-l iau de la Craiova, dar nu a vrut Mititelu să-l dea. Nu mai știu cât a cerut pe el. El poate fi legitimat acum, dar treaba este că poate juca doar din ianuarie, pentru că a jucat la o echipă, n-am înțeles foarte bine situația. El vine liber. Se poate antrena cu noi. Are hârtie de jucător liber, poate semna, că e liber omul. Nu poate să joace cu Dinamo, dar contractul îl poate semna acum. Un an, doi ani, știu eu pe cât semnează? Ne costă bani puțini, nu știu exact, nu vreau să zic minciună, dar am văzut că nu e vorba de negocieri de sute de mii de euro, așa că l-am lăsat pe Meme să se ocupe”, a spus Gigi Becali, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a fost analizat transferul lui Andre Duarte. Cu cine l-a asemănat Marius Șumudică

Marius Șumudică a avut doar cuvinte de laudă la adresa fostului fotbalist de la FC U Craiova 1948. Tehnica sa l-a impresionat în perioada petrecută la echipa lui Adrian Mititelu, iar „Șumi” i-a asemănat stilul de joc cu cel al lui Vlad Chiricheș:

„Mie îmi place, l-am văzut la FCU. Este un jucător care construiește, un jucător cu calitate tehnică bună. Se cam băga la floricele la un moment dat, îmi amintesc că urmăream fotbalul din România, eram plecat, dar talie bună, câștigă dueluri aeriene. Un jucător care nu este atât de agresiv pe cât este de elegant.

El este elegant, dacă vrei să iei ceva de la Chiricheș. Se vede că știe, are cultură fotbalistică, închide. (n.r. Portughezii)Au școală. (n.r. Despre comparația cu Vlad Chiricheș) Ca eleganță, îi place să joace. Are alonjă foarte bună, are calitate. Talie bună, longilin”, a explicat Marius Șumudică, la FANATIK SUPERLIGA.

  • 28 de ani are Andre Duarte, stoperul adus liber de contract de FCSB
  • 41 de meciuri a jucat Andre Duarte în SuperLiga României, pentru Craiova lui Adrian Mititelu

Gigi Becali A DEZVALUIT IN DIRECT TOATE DETALIILE TRANSFERULUI lui Andre Duarte la FCSB

