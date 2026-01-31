Sport

Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „Îl vreau, dar asta e suma pe care o dau!”. Exclusiv

FCSB îl vrea pe Joao Paulo de la Oţelul Galaţi. Gigi Becali a confirmat interesul pentru mijlocaşul african şi a dezvăluit suma pe care este dispus să o plătească.
Marian Popovici
31.01.2026 | 14:43
Gigi Becali prima reactie despre transferul lui Joao Paulo la FCSB Il vreau dar asta e suma pe care o dau Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: "Îl vreau, dar asta e suma pe care o dau!". Sursa: colaj Fanatik
Mihai Stoica a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că FCSB mai vrea să facă 2-3 transferuri până la finalul perioadei de mercato, iar FANATIK a aflat că unul dintre jucătorii ţintiţi de echipa campioană este Joao Paulo de la Oţelul Galaţi.

Gigi Becali, despre transferul lui Joao Paulo la FCSB: „Dau 200.000 de euro”

Contactat de publicaţia noastră, patronul Gigi Becali a recunoscut interesul pentru mijlocaşul din Insulele Capului Verde, dar avertizează că nu va intra într-o licitaţie pentru acest transfer:

„Mă interesează Joao Paulo, dar eu cred că ei vor să facă licitaţie şi pe mine nu mă interesează aşa ceva. Eu dau 200.000 de euro pentru transfer. Asa e suma pe care o dau. Ce vor ei să mai facă nu mă interesează”, a spus Gigi Becali pentru FANATIK.

Oţelul vrea şi banii de la FIFA!

Din informaţiile FANATIK, Oţelul Galaţi solicită 600.000 de euro pentru transfer şi vrea să insereze o clauză în contract prin care să încaseze banii de la FIFA în cazul în care Joao Paulo va juca la Cupa Mondială din 2026.

Cluburile vor primi 600.000 de euro pentru fiecare jucător trimis la Cupa Mondială, iar Oţelul Galaţi vrea să încaseze aceşti bani, în condiţiile în care fotbalistul ar putea fi legitimat la FCSB.

FCSB mai vrea trei transferuri în iarnă!

FCSB a bifat două transferuri în această perioadă de mercato. Andre Duarte a venit liber de contract după despărţirea de cei de la Ujpest, la fel şi Ofri Arad, care în toamnă a evoluat cu Kairat Almaty în Champions League.

Mihai Stoica a dezvăluit după remiza FCSB-ului cu Fenerbahce, scor 1-1, în ultima etapă din Europa League că patronul Gigi Becali îşi mai doreşte trei transferuri: un mijlocaş, un atacant şi un jucător de bandă.

  • 700.000 de euro este cota de piaţă a lui Joao Paulo
  • 22 de meciuri a jucat Joao Paulo la Oţelul în acest sezon
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
