Sport

Gigi Becali, prima reacţie despre transferurile lui Louis Munteanu şi Lindon Emerllahu la FCSB: „Eu sunt prieten cu Nelu Varga!”

Gigi Becali a vorbit despre interesul pentru Louis Munteanu şi Lindon Emerllahu. Patronul FCSB a lăsat de înţeles că cei doi jucători de la CFR Cluj sunt ţinte pentru mercato din iarnă.
Marian Popovici
03.11.2025 | 19:50
Gigi Becali prima reactie despre transferurile lui Louis Munteanu si Lindon Emerllahu la FCSB Eu sunt prieten cu Nelu Varga
breaking news
Gigi Becali, prima reacţie despre transferurile lui Louis Munteanu şi Lindon Emerllahu la FCSB: "Eu sunt prieten cu Nelu Varga!". Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

FCSB vrea să facă două transferuri de top de la rivala CFR Cluj. Louis Munteanu şi Lindon Emerllahu sunt doriţi de Gigi Becali şi ar putea semna cu echipa campioană în schimbul a 4,5 milioane de euro.

Ce spune Gigi Becali despre transferurile lui Munteanu şi Emerllahu

Gigi Becali a vorbit despre interesul pentru cei doi jucători. Patronul FCSB nu a confirmat, dar nici nu a infirmat aceste informaţii, spunând că sunt lucruri pe care nu le poate discuta deocamdată:

ADVERTISEMENT

„Eu sunt prieten cu Nelu Varga. Nu pot să spun ce negociez sau cum. Perioada de transferuri este în decembrie-ianuarie. Sunt lucruri pe care nu pot să le spun. Asta nu înseamnă că mint.

Cu Nelu Varga am câştigat bani cu el. Nu pot să răspund la aceste întrebări. Dacă are probleme financiare, e problema omului. Emerllahu e jucător valoros, de perspectivă. Ştiu şi eu diplomaţie.

ADVERTISEMENT
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Digi24.ro
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați

Sunt lucruri pe care nici eu, cât de sincer sunt, nu pot să le spun. Voi puteţi să aflaţi multe. Dacă le aflaţi, bravo vouă. Nu pot să le confirm sau să le infirm. Este o chestiune de loialitate faţă de un partener de afaceri”, a fost răspunsul diplomat al lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
”Gratis”. Gigi Becali a adus în România tratamentul pentru 800 de persoane: ”Am...
Digisport.ro
”Gratis”. Gigi Becali a adus în România tratamentul pentru 800 de persoane: ”Am plătit sute de mii de euro”

Ce salariu a solicitat Louis Munteanu de la FCSB

Patronul FCSB a dezvăluit, ipotetic, faptul că Louis Munteanu ar putea solicita un salariu de 60.000 de euro lunar. Gigi Becali a lăsat de înţeles că nu va plăti un asemenea salariu în condiţiile în care discrepanţa faţă de ceilalţi jucători ar fi prea mare:

Dacă aş spune de exemplu: e minciună! Şi dacă se adevereşte apoi? Mă faceţi mincinos. Eu ce vă pot spune, lucrurile nu se pot finaliza. Poţi să ai înţelegere cu clubul şi să ai o barieră cu jucătorul.

ADVERTISEMENT

Eşti patron de club şi îţi cere Louis Munteanu un salariu de 60.000 de euro pe lună. Îi dai? Dacă faci gestul ăsta, ţi-ai distrus toată şandramaua. Ce faci cu ceilalţi jucători. 

După aia vine Bîrligea, Olaru… Să zicem că în seara asta cazi la pace la 45.000 şi mâine vrea 60.000″, a dezvăluit Gigi Becali la Digisport.

Gigi Becali a pus pe masă 4,5 milioane de euro pentru Munteanu şi Emerllahu

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că este gata să investească 6 milioane de euro în perioada de mercato din iarnă, care se anunţă masivă la FCSB. O bună parte din această sumă este investită pentru transferurile lui Louis Munteanu şi Lindon Emerllahu, nu mai puţin de 4,5 milioane de euro.

Louis Munteanu este o ţintă mai veche pentru patronul FCSB. În vara anului 2024, CFR Cluj a câştigat cursa pentru semnătura atacantului cedat de Fiorentina. De atunci, Gigi Becali a încercat în repetate rânduri să îl transfere.

  • 5.000.000 de euro este cota de piaţă a lui Louis Munteanu
  • 700.000 de euro a plătit CFR Cluj pentru Emerllahu, transferat de la FC Ballkani
Fostul fotbalist de la FCSB a marcat dintr-o poziție imposibilă în Farul –...
Fanatik
Fostul fotbalist de la FCSB a marcat dintr-o poziție imposibilă în Farul – Csikszereda! Golul a fost anulat după minute în șir de analiză VAR. Video
Ce lovitură dă Dan Șucu! Campionul mondial vine la Genoa
Fanatik
Ce lovitură dă Dan Șucu! Campionul mondial vine la Genoa
Cine e singurul fotbalist român arătat cu degetul după Universitatea Craiova – Rapid...
Fanatik
Cine e singurul fotbalist român arătat cu degetul după Universitatea Craiova – Rapid 2-2: „E în cădere! Totul a pornit după națională”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
Primarul care a intrat în vestiar și le-a spus jucătorilor că desființează echipa...
iamsport.ro
Primarul care a intrat în vestiar și le-a spus jucătorilor că desființează echipa a rupt tăcerea: 'Pentru ce cheltui bani?! Nu ne plimba să îți faci jocurile cu noi'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!