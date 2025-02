Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că FCSB va întâlni Lyon în optimile Europa League. „Nu așa am vrut?”. A făcut calculele în direct! Exclusiv

FCSB şi-a aflat adversara din optimile Europa League. , iar dacă vor trece de francezi, s-ar putea reedita , în sferturile de finală.

Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că FCSB va întâlni Lyon în optimile Europa League. „Nu așa am vrut?”

Gigi Becali a reacţionat la FANATIK SUPERLIGA după ce sorţii au adus Lyon în calea FCSB-ului. Patronul FCSB a dezvăluit că reţeta financiară a acestei duble este de patru milioane de euro:

“Aşa am dorit. Mi-am dorit Lyon. Normal că este de scos. Am dorit Lyon, Dumnezeu a zis “da”, poate să fie de scos. Eu aşa am dorit, am zis că nemţii sunt foarte puternici. Aşa am dorit, aşa a dorit Domnul.

Nu mă mai interesează, ce-o fi o fi. Vreau să ne calificăm mai departe, ştiţi cum zic eu. Dar am făcut lucruri mari şi de acum ce vrea Dumnezeu să fie. Dacă joacă echipa ca aseară nu ne poate bate nimeni.

“Sunt 4 milioane de euro. Ăştia-s banii”

Exclud alea… 7-8 echipe. Înţelegeţi? La nivelul de ieri suntem peste Lyon. O să vedeţi ce va fi şi cu ei. Echipă puternică, dar dacă noi jucăm aşa… Pentru mine sunt importante două lucruri: Chiricheş şi Tănase sănătoşi.

Cu ei n-am nicio teamă. Avem 2,5 milioane de euro calificarea plus 1,5 milioane de euro biletele. Deci sunt 4 milioane de euro. Ăştia-s banii. Am luat 2,5 milioane de euro, plus biletele care vor fi cu Lyon.

Sunt 3,5 milioane de euro şi acum. Sunt banii mulţi. Enorm de mulţi bani”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA, imediat după tragerea la sorţi.

FCSB revine în optimile Europa League după 12 ani

Meciul tur dintre FCSB şi Olympique Lyon se dispută pe 6 martie, pe Arena Naţională. O săptămână mai târziu se va disputa returul din Franţa. Roş-albaştrii revin în optimile de finală din Europa League după 12 ani.

Ultima dată când roş-albaştrii au ajuns atât de departe a fost în 2013, când FCSB a fost eliminată dramatic de Chelsea, în dublă manşă. După 1-0 pentru FCSB în tur, englezii au câştigat cu 3-1 în retur. Apoi, Chelsea a câştigat trofeul.