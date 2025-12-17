Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat cine arbitrează FCSB – Rapid: “Ce să mai zic? La revedere!”

ADVERTISEMENT

Istvan Kovacs va arbitra FCSB – Rapid, ultimul derby din 2025. Meciul contează pentru etapa a 21-a și este foarte important în economia clasamentului. Dacă înving, alb-vișiniii au asigurat locul 1 la final de an. De partea cealaltă, roș-albaștrii au nevoie de puncte ca de aer, pentru a ajunge în play-off. Faptul că partida va fi condusă de “centralul” care a oficiat PSG – Inter, ultima finală a Ligii Campionilor, îl încântă pe Gigi Becali.

Ce a declarat Gigi Becali după ce a aflat că Istvan Kovacs va conduce FCSB – Rapid

CCA a decis ca derby-ul dintre FCSB și Rapid să fie condus de cel mai bun arbitru român al momentului, Istvan Kovacs. Delegarea “centralului” din Carei, care are , a fost salutată de Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

“Istvan Kovacs e cel mai bun. Ce să mai zic? Kovacs a ajuns la un nivel în care nici nu mai greșește măcar. Mai ales acum când are VAR, la revedere, este perfecțiune!”, a declarat Gigi Becali, potrivit .

FANATIK a anunțat încă de marți delegarea lui Istvan Kovacs la derby

Partida dintre FCSB și Rapid va fi una încinsă. În special că giuleștenii au acuzat, de-a lungul sezonului, că ar fi fost “ciupiți” de arbitri în momente cheie. Tocmai din aceste motive, CCA l-a delegat pentru derby pe cel mai experimentat arbitru din România.

De altfel, a fost anunțată, încă de marți, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, de moderatorul Cristi Coste.

”Ușor, ușor, spre Kovacs se îndreaptă delegarea. Contează foarte mult în ultimele etape care, unde a fost dat, care a arbitrat FCSB, cine a arbitrat Rapid. E foarte posibil să fie Istvan Kovacs arbitrul derby-ului de duminică, de pe Arena Națională”, a spus Cristi Coste.

De ce este Istvan Kovacs cel mai în măsură să conducă FCSB – Rapid

Robert Niță, fost jucător al Rapidului și apropiat al finanțatorului Dan Șucu, a declarat, la rândul lui, că Istvan Kovacs este cel mai indicat arbitru să conducă derby-ul dintre FCSB și Rapid, de duminică.

“Eu cred că meciul ăsta, fiind și ultimul al anului și cu implicații în partea superioară a clasamentului, merită cel mai bun arbitru al momentului. E o formă de respect din partea CCA-ului față de cele două echipe, față de suporteri.

Nu poți să dai la meciuri cu încărcătură, meciuri importante, cum a fost și meciul din Giulești cu Oțelul, cu două echipe bune ale campionatului, un cvasidebutant. Dacă dai o căutare pe Google cu domnul Moldoveanu apare Mititelu, apare, Emerllahu, numai domnul Moldoveanu nu apare”, a spus și Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.