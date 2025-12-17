Sport

Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat cine arbitrează FCSB – Rapid: “Ce să mai zic? La revedere!”

Gigi Becali a oferit prima reacție după ce a aflat arbitrul de centru delegat la partida dintre FCSB și Rapid, programată duminică, pe Arena Națională. Ce a declarat latifundiarul din Pipera.
Răzvan Scarlat
17.12.2025 | 16:14
Gigi Becali prima reactie dupa ce a aflat cine arbitreaza FCSB Rapid Ce sa mai zic La revedere
Gigi Becali, mulțumit de delegarea lui Istvan Kovacs la derby. Sursa foto: Hepta
Istvan Kovacs va arbitra FCSB – Rapid, ultimul derby din 2025. Meciul contează pentru etapa a 21-a și este foarte important în economia clasamentului. Dacă înving, alb-vișiniii au asigurat locul 1 la final de an. De partea cealaltă, roș-albaștrii au nevoie de puncte ca de aer, pentru a ajunge în play-off. Faptul că partida va fi condusă de “centralul” care a oficiat PSG – Inter, ultima finală a Ligii Campionilor, îl încântă pe Gigi Becali.

Ce a declarat Gigi Becali după ce a aflat că Istvan Kovacs va conduce FCSB – Rapid

CCA a decis ca derby-ul dintre FCSB și Rapid să fie condus de cel mai bun arbitru român al momentului, Istvan Kovacs. Delegarea “centralului” din Carei, care are șanse mari să fie prezent și la Cupa Mondială 2026, a fost salutată de Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

Istvan Kovacs e cel mai bun. Ce să mai zic? Kovacs a ajuns la un nivel în care nici nu mai greșește măcar. Mai ales acum când are VAR, la revedere, este perfecțiune!”, a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

FANATIK a anunțat încă de marți delegarea lui Istvan Kovacs la derby

Partida dintre FCSB și Rapid va fi una încinsă. În special că giuleștenii au acuzat, de-a lungul sezonului, că ar fi fost “ciupiți” de arbitri în momente cheie. Tocmai din aceste motive, CCA l-a delegat pentru derby pe cel mai experimentat arbitru din România.

De altfel, informația că Istvan Kovacs este favorit să conducă partida a fost anunțată, încă de marți, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, de moderatorul Cristi Coste.

Ușor, ușor, spre Kovacs se îndreaptă delegarea. Contează foarte mult în ultimele etape care, unde a fost dat, care a arbitrat FCSB, cine a arbitrat Rapid. E foarte posibil să fie Istvan Kovacs arbitrul derby-ului de duminică, de pe Arena Națională”, a spus Cristi Coste.

De ce este Istvan Kovacs cel mai în măsură să conducă FCSB – Rapid

Robert Niță, fost jucător al Rapidului și apropiat al finanțatorului Dan Șucu, a declarat, la rândul lui, că Istvan Kovacs este cel mai indicat arbitru să conducă derby-ul dintre FCSB și Rapid, de duminică.

Eu cred că meciul ăsta, fiind și ultimul al anului și cu implicații în partea superioară a clasamentului, merită cel mai bun arbitru al momentului. E o formă de respect din partea CCA-ului față de cele două echipe, față de suporteri.

Nu poți să dai la meciuri cu încărcătură, meciuri importante, cum a fost și meciul din Giulești cu Oțelul, cu două echipe bune ale campionatului, un cvasidebutant. Dacă dai o căutare pe Google cu domnul Moldoveanu apare Mititelu, apare, Emerllahu, numai domnul Moldoveanu nu apare”, a spus și Robert Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

