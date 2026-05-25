Gigi Becali, prima reacție după ce a pierdut 20.000 de euro în procesul cu Florin Talpan: „Îl dau ăia afară”. Discuție uluitoare: „Dă-mi-i că ești atât de bogat!”

În urmă cu câteva zile, Tribunalul București a decis ca patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, să îi plătească daune morale în valoare de 20.000 de euro lui Florin Talpan. Acest verdict a fost pronunțat în urma unui proces intentat de juristul CSA Steaua. El a reclamat prejudicii de imagine, care i-ar fi fost aduse prin afirmații publice. Luni, 25 mai, finanțatorul fostei campioane din SuperLiga a avut o primă reacție pe seama acestui subiect.

Gigi Becali a fost extrem de relaxat la FANATIK SUPERLIGA atunci când a comentat procesul pierdut contra lui Florin Talpan, în această speță în care a fost acuzat că i-a adus prejudicii de imagine juristului CSA Steaua. Patronul de la FCSB dezvăluie că, în ciuda faptului că e o sumă insignifiantă, va contesta sentința. Ceea ce a fost mai important în războiul său cu Talpan este, spune Becali, faptul că juristul CSA ar fi pierdut procesul cu despăgubirile.

„(n.r. A câștigat Florin Talpan daune morale la un proces cu dumneavoastră?) Da, 20.000 de euro, pe care o să-i contest și o să-i anuleze. Nenorocirea lor e că face Domnul cu mine frumos. Procesul cu despăgubirile s-a dus. A zis judecătorul: expertiza de 36 de milioane e nulă. Gata. S-a câștigat procesul. Asta mă interesa pe mine”, spune Gigi Becali.

Discuția uluitoare între Talpan și Becali, după un alt proces: „Dă-mi banii înapoi, că ești atât de bogat”

Cu această ocazie, . Juristul, la fel ca în prezent, câștigase 35.000 de euro, însă Becali s-a dus la Curtea Supremă și a întors situația cu 180 de grade. Între conducătorul fostei campioanei și jurist a avut loc atunci o discuție uluitoare.

„A luat o dată 35.000. A câștigat și la Curtea de Apel, decizia a fost executorie, mi-i i-a și luat din cont. Apoi m-am dus la Curtea Supremă. Am câștigat. N-a vrut să dea banii. Nu voia să dea banii, i-au pus în executare casa de la Botoșani. Apoi m-a sunat pe urmă: ‘Domn Becali, vai, dar ce să-ți zic, dar ce eu sunt de vină? Dumneata, la câți banii ai, acuma mă execuți pe mine? / ‘Bă, omule, dă-mi banii înapoi ai mei, nu vreau eu casa ta’ / ‘Da, dar nu-ți ajunge că ești atâta de bogat că…’ / ‘Păi, bă, omule, dar ce ai făcut tu cutare cu nu știu ce’ / ‘Păi, dar ce, parcă eu sunt cu procesul, mata nu știi cine e în spate. Știi și mata bine’.

Și după aia se ruga de mine să-i dau număr de cont. M-a sunat: ‘te rog frumos, dă-mi și mie un număr de cont’, că trebuia să bage număr de cont, bani în cont, că îi executa casa. ‘Te rog frumos dă-mi și mie’. Apoi a băgat bani în cont că altfel…”, dezvăluie Becali dialogul pe care l-a avut cu juristul de la CSA.

Gigi Becali anunță că Florin Talpan ar putea fi dat afară de la CSA Steaua

În intervenția sa de luni de la FANATIK SUPERLIGA, ar avea zilele numărate în postul său de jurist al CSA Steaua. Motivul este tot cel legat de procesul cu despăgubirile, pe care l-ar fi pierdut deja.

„Până acum, celor de la CSA Steaua le era frică de el. Până acum al avea un motiv și le spunea: ‘Domne, uitați, eu câștig procesul de 36 de milioane de euro și de aceea..’. Acum nu mai există acel proces. Nu le mai este frică la colonei de el. Nu mai are ce să câștige”, a mai adăugat patronul FCSB.

