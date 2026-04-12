Gigi Becali, prima reacție după ce a rămas fără permis în ziua de Paște: „Și ce dacă? Cum să merg cu 40 km/h?”

Cum se apără Gigi Becali după ce a depășit cu mult viteza legală, chiar în ziua de Paște: „Numai acolo stau la pândă”. Decizia anunțată de patronul de la FCSB
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.04.2026 | 17:05
Gigi Becali (67 de ani) nu a părut deloc deranjat de faptul că i s-a suspendat, din nou, permisul de conducere pentru o perioadă de 90 de zile. Chiar în ziua de Paște, în jurul orei 04:00, probabil când se întorcea spre casă de la slujba de Înviere, patronul de la FCSB a fost surprins în apropierea locuinței sale din Pipera de poliția rutieră în timp ce conducea cu o viteză mult mai mare decât limita legală existentă în acea zonă.

Mai exact, potrivit informațiilor furnizate în acest sens chiar de către Brigada Rutieră, omul de afaceri a fost înregistrat de aparatul radar cu o viteză de 109 km/h, iar în acel areal limita era de doar 40 km/h. Mai mult, Becali nu avea asupra sa nici documentele prevăzute de lege. Așadar, a primit o amendă contravențională și, în plus, s-a dispus și măsura suspendării carnetului de conducere pentru o perioadă de 90 de zile: „La data de 12 aprilie a.c., în jurul orei 04.00, polițiști din cadrul Brigăzii Rutiere, care acționau pentru menținerea siguranței rutiere pe arterele din Capitală, în contextul sărbătorilor pascale, au depistat pe Șoseaua Pipera un autoturism care circula cu viteza de 109 km/h, pe un sector de drum unde limita este de 40 km/h, fiind înregistrat de aparatul radar.

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că autoturismul era condus de un bărbat în vârstă de 67 de ani. Totodată, acesta nu avea asupra sa documentele prevăzute de lege. Conducătorul auto a fost sancționat contravențional, iar ca măsură complementară s-a dispus suspendarea exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile”. 

Gigi Becali a anunțat că va ataca decizia în instanță

Gigi Becali s-a mai aflat destul de recent în centrul unei spețe similare. Atunci a fost dispusă aceeași măsură. Ulterior, finanțatorul de la FCSB a atacat decizia în instanță, dar a pierdut primul termen, mai având în această situație doar posibilitatea apelului. Acum, a transmis că va proceda la fel și în această speță.

„Și ce dacă? E adevărat că mi-au luat permisul. Numai acolo stau la pândă, la 4 dimineața. Sunt 4 benzi, cum să merg? Nu cred că e corect așa, cu 40 km/h… Să o schimbăm! Nu era nimeni pe șosea, să fie pericol să-mi ia carnetul. Eu, când m-a oprit, mă gândeam că nu aveam viteză, dar cică nu e așa. Eu o să contest în instanță. Ei fac intenționat ca să stea la pândă. Asta e, punem șofer!”, a spus Gigi Becali, potrivit gsp.ro. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
