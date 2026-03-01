Gigi Becali, decizie șoc după ce FCSB a ajuns în play-out: „Mirel Rădoi, manager general! L-am sunat”

ADVERTISEMENT

cu UTA, 4-2, însă rezultatul nu mai contează în contextul în care FC Argeș a bătut-o pe Dinamo, 1-0, și astfel a lăsat-o pe trupa roș-albastră pe loc de play-out. Gigi a anunțat că este gata să ia măsuri și Mirel Rădoi ar fi dorit la formația bucureșteană.

Gigi Becali, verdict clar după ce FCSB a ajuns în play-out

Gigi Becali a vorbit despre cauzele pentru care FCSB a ajuns în play-out, pentru prima dată de când acest format a fost introdus în SuperLiga. Omul de afaceri a categorisit această situație ca fiind „rușinoasă”.

„E rușinos. Trebuie să tragi niște concluzii acum. Orice chestii care se întâmplă în viață trebuie să tragi concluzii. În primul rând e saturația jucătorilor. Adică, domne, suntem campioni, jucăm la mișto. Nu se explică să te bată Metaloglobus. Oamenii de la FC Argeș ne-au bătut de două ori, meritau în fața noastră.

Măsurile pe care le voi lua nu pot să vi le spun. Acum nu că dăm oamenii afară. Trebuie întărit stafful tehnic, dar cu siguranță se va adăuga, probabil un manager general, cineva care să cunoască jucători. Pentru că noi rămânem în urmă în privința asta. Dacă aduc eu uite mă costă 2 milioane de euro Alibec și Politic. Eu mă refer la expertiza mea. Eu am luat pe Alibec, echipa națională, pe Politic, căpitanul lui Dinamo. Dacă aveam un mijlocaș bun nu eram în play-out acum”, a spus Gigi Becali.

Schimbări la FCSB. Gigi Becali anunță că vrea departament de scouting la echipă

Cei de la FCSB urmează să aibă un nou departament, de scouting, care se va ocupa de aducerea de jucători, iar Gigi Becali va fi cel care va conduce.

„Dar am luat pe Ofri Arad care nu a intrat încă în ritm și uite așa am luat bătaie cu Craiova, cu CFR Cluj, cu FC Argeș. O să fac un departament care să se ocupe. Ne mai costă niște bani în plus, asta e. Nu că dau vina pe MM Stoica. Am rămas cu negocierile și nu am adus mijlocaș. L-am luat pe Ofri Arad și nu e genul de mijlocaș pe care îl vreau. O să fac un serviciu de scouting că până acum nu am avut.

Doi băieți tineri, pasionați. O să fie condus de mine. L-am lăsat pe MM Stoica și nu a funcționat. Nu scade nimic din puterile lui ca și președinte. O să fac un departament care să se ocupe de vizionat jucători. O să mă consult și cu MM Stoica, nu fac singur. Va fi un birou de căutare jucători”, a mai spus Gigi Becali la Prima Sport.

Mirel Rădoi, înapoi la FCSB?

Fostul jucător și antrenor de la FCSB, Mirel Rădoi, a fost dorit înapoi la echipă de către Gigi Becali, care l-ar vrea pe acesta într-o poziție de conducere.

„Întăresc stafful tehnic, aduc un manager general. M-am gândit la Mirel Rădoi, să îl pun manager general. L-am sunat, nu mi-a răspuns. Fiind Mirel, nu îi pot spune că îl pot aduce în echipa tehnică. Dacă vine Mirel manager general, o să îi dau titulatură, că e Rădoi. El nu va fi antrenor principal. La ora aceasta nu vorbim de antrenori. Dacă vine Mirel, el va superviza tot! Va fi șef pe partea tehnică, va aduce ceva în plus.”, a conchis Gigi Becali.

FCSB va juca în prima etapă din play-out cu Metaloglobus

Indiferent de rezultatele ce se va înregistra în runda cu numărul 30 din SuperLiga, ultima a sezonului regulat, cei de la pe teren propriu, contra celor de la Metaloglobus. Trupa roș-albastră este sigură că va începe play-out-ul de pe locul 7, iar Metaloglobus va fi sigur și ea pe locul 16.

Cele două formații s-au întâlnit recent, în etapa cu numărul 28, iar campioana României s-a impus, 4-1, la capătul unei partide controlate fără probleme de elevii lui Elias Charalambous.