Gigi Becali, prima reacție după ce FCSB a fost pedepsită de UEFA pentru rasism: „Cineva vrea să ne facă rău! Am vorbit cu Mustață”

FCSB a primit o sancțiune din partea UEFA pentru primul meci acasă din Europa League. Cum a reacționat Gigi Becali: „Ne filmează când cântăm «Am avut și vom avea mereu»”
Ciprian Păvăleanu
04.09.2025 | 16:13
Gigi Becali prima reactie dupa ce FCSB a fost pedepsita de UEFA pentru rasism Cineva vrea sa ne faca rau Am vorbit cu Mustata
Gigi Becali este în căutarea sabotorului: „Vrem să-l dibuim!”. Foto: Colaj FANATIK

FCSB a fost amendată în urma scandărilor împotriva Rapidului din meciul cu Aberdeen de pe Arena Națională și nu va avea la dispoziție inelul 1 din peluză în meciul cu Young Boys Berna, care va fi primul meci acasă din Europa League. Gigi Becali a dat ordin ca oamenii din galerie să fie cu ochii în patru după persoana ce face filmări și le trimite la UEFA.

Prima reacție a lui Gigi Becali după ce FCSB a fost sancționată de UEFA: „Am vorbit cu Mustață!”

Deși meciul cu Aberdeen nu avea nicio legătură cu rivalitatea dintre FCSB și Rapid, suporterii campioanei României au avut scandări rasiste în timpul partidei prin celebrul șlagăr anti-rapidist. O persoană prezentă la stadion a filmat acest comportament al galeriei și l-a trimis numaidecât la UEFA.

Astfel, campioana României a fost sancționată cu o amendă de 30.000 de euro și cu închiderea inelului 1 al peluzei la primul meci acasă din cupele europene, adică cel cu Young Boys Berna. Gigi Becali a dezvăluit că în raport nu a apărut nimic neobișnuit, ceea ce înseamnă că o altă persoană trimite cele întâmplate pe Arena Națională către UEFA:

„Observatorul a scris foarte frumos în raport. A zis că nu a întâlnit în viața lui așa ceva. De ce? Este o persoană pe care o dibuim și care vine, filmează și trimite la UEFA. O să o dibuim, adică toată galeria. Am vorbit și cu Mustață și toată galeria o să fie atentă. Vrem să dibuim cine e. Ne filmează când galeria cântă melodia aia, «Am avut și vom avea mereu», care nu avea legătură cu meciul ăsta. Filmează ca să ne facă rău. 

Noi am anunțat UEFA. Sunt vreo 30-40 care fac asta. După ce se filmează, tot persoana aia trimite la UEFA. Raportul a zis că a fost exemplar, după care s-a întâmplat asta. Așa ceva nu a văzut, mi-a zis. De-aia ne-a suspendat inelul 1 din peluză. Nu e niciun fel de problemă”, a transmis Gigi Becali la Digi Sport.

Ce mesaj a transmis Mihai Stoica în legătură cu această sancțiune

Mihai Stoica are, la rândul său, semne de întrebare asupra sancțiunii primite de la UEFA, mai ales că cei de la forul european i-au felicitat pe „roș-albaștrii” pentru organizare. Amenda a venit la destul de mult timp după meciul cu Aberdeen, ceea ce îi dă de gândit oficialului campioanei.

„Reprezentantul FARE – ca de obicei – a căutat pete în instalația de iluminat nocturn și a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitați de UEFA) omul a găsit câțiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde șlagărul rapidist.

Long story short, inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30,000€. Cu virgulă, nu cu punct. Mulțumim pe această cale românilor colaboratori FARE… se simte că sunteți alături de echipa asta. Totodată, am vaga senzație că cineva regizează chestiile astea”, a transmis Mihai Stoica pe Facebook.

