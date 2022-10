Gigi Becali, prima reacţie după Silkeborg – FCSB 5-0: “Nu credeam că sunt slabi în halul ăsta! Sunt praf, trebuie să scăpăm de ei!”. Exclusiv

, în a treia etapă din Conference League. Strategia de a trimite rezervele în Danemarca s-a dovedit a fi falimentară şi roş-albaştrii au suferit una dintre cele mai dure înfrângeri din istoria europeană a echipei.

Gigi Becali, prima reacţie după Silkeborg – FCSB 5-0: “Dacă ştiam că sunt aşa de slabi, nici eu nu îi lăsam acasă pe ceilalţi”

Gigi Becali a vorbit pentru FANATIK după şi a pus tunurile pe jucători, spunând că nu şi-a închipuit că sunt atât de slabi, mai ales că majoritatea au fost cumpăraţi cu sume de bani:

“Normal că mă deranjează ceea ce s-a întâmplat. Nici eu nu mă aşteptam la aşa ceva. Dacă ştiam că sunt aşa de slabi, nici eu nu îi lăsam acasă pe ceilalţi. De unde să… nu credeam că sunt slabi în halul ăsta.

Adică nu îmi închipuiam. Acum, într-un fel îmi pare bine că ştiu unde sunt, ştiu unde mă aflu, ştiu ce jucători am. Ştiu că sunt praf. Ăia sunt praf, nu ai ce să faci cu ei. Trebuie să scăpăm de ei. Să iei atâtea goluri…

“De unde să ştiu că sunt praf? O să vedem la iarnă de cine putem să scăpăm”

Am zis că mergem, poate câştigăm, poate facem un egal, poate mâncăm bătaie. Un gol, hai două, dar aşa ceva? Adică, să fie circ? Nu am crezut că ei sunt de circ. Eu nu am crezut că am dat bani pe aşa ceva.

Toţi jucătorii care au fost pe teren au fost luaţi cu bani. S-au dat bani pe ei: 1 milion şapte sute, 350.000, 250.000, 850.000, s-au dat bani. Toţi jucătorii au fost luaţi cu bani. Toţi au fost luaţi cu bani.

Eu am trimis acolo nişte jucători pe care am dat bani în România. Şi am dat bani mulţi. De unde să ştiu că sunt praf? O să vedem la iarnă de cine putem să scăpăm. Au contracte, o să vedem cum facem“, a spus Becali pentru FANATIK.

“Nu am cum să mai fac aşa ceva pentru că ne facem de râs. Este prea mare ruşinea”

Patronul celor de la FCSB a declarat că la returul cu Silkeborg de pe Arena Naţională se schimbă foaia şi va folosi titularii:

La retur bag titularii. E normal. În toate meciurile de acasă vor juca titularii. În deplasare este obositor. Şi în orice situaţie, nu am cum să mai fac aşa ceva pentru că ne facem de râs. Este prea mare ruşinea”, a spus Becali pentru publicaţia noastră.

Returul dintre FCSB şi Silkeborg este programat joia viitoare, de la ora 22:00 pe Arena Naţională. Roş-albaştrii păstrează şanse de calificare în ciuda umilinţei suferite în Danemarca, de trebuie să câştige la retur.