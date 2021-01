Gigi Becali, prima reacţie după ce FCSB a scăpat de carantină: “Un avocat important mi-a zis că e permis”

Gigi Becali a oferit primele reacții după ce FCSB a evitat carantina la întoarcea din cantonamentul din Turcia și a declarat că un mare avocat i-a explicat că nu încalcă cu nimic legea.

Nu mai puțin de trei echipe din Casa Pariurilor Liga 1 au acuzat public faptul că FCSB ar trebui să intre în carantină la întoarcearea din Turcia: viitoarea adversară Astra Giurgiu, Universitatea Craiova și CFR Cluj.

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate faptul că FCSB nu va intra în carantină la întoarcerea din Turcia, ceea ce s-a și confirmat, după ce echipa lui Gigi Becali a intrat direct în cantonament pentru partida cu Astra Giurgiu.

Gigi Becali îi atacă pe cei care spun că FCSB nu a respectat legea: „E un lucru demonic!”

Gigi Becali a vorbit pentru gsp.ro și a lansat un atac la adresa celor care au vrut „să facă front comun că Becali nu respectă legile”, după cum a spus-o chiar patronul celor de la FCSB: „Ce treabă aveau celelalte cluburi cu ce a făcut FCSB? Dacă se întorceau jucătorii mei cu două capete sau mai înalți cu 2 metri și jumătate după acest cantonament, atunci, da, ar fi fost de întrebat celelalte cluburi. Repet, e lucru demonic ce ai făcut în ultima săptămână!”, a spus patronul FCSB.

FANATIK a anunţat în exclusivitate faptul că FCSB nu a obținut nicio derogare scrisă din partea Ministerului Sănătății, iar DSP București a explicat în cele din urmă de ce fotbaliștii nu au intrat în carantină: „Membrii delegației sportive a Fotbal Club FCSB au prezentat reprezentanților DSPMB care desfășoară activitate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă dovada participării la o competiție sportivă internațională desfășurată în Belek-Antalya”, a fost mesajul Oanei Niculescu, conform sursei citate.

Gigi Becali a declarat în aceeași intervenție pentru sursa citată că a cerut sfatul unui avocat renumit: „Un avocat important mi-a zis că ce nu e interzis de lege înseamnă că e permis. Dacă ar fi scris acolo competiție internațională oficială, da, atunci nu aveam ce să facem! Noi am avut invitație de la baza sportivă unde am stat! Dacă 15 cluburi nu se duc pentru că sunt unii proști nu înseamnă că noi am fentat legea”, a mai spus Gigi Becali.

Gigi Becali: „Din cauza voastră, chiar și Arafat a pus întrebări, au făcut o ședință exclusiv pe acest caz”

Gigi Becali e revoltat că din cauza articolelor din presă, Raed Arafat a convocat o ședintă cu DSP-urile, la presiunea celor de la Ministerul Sănătății, în care s-a discutat exclusiv despre cazul celor de la FCSB: „Noi am ținut tot timpul legătura cu autoritățile. Dar din cauza presei, a ceea ce ați scris, cei de la Ministerul Sănătății au început să le pună întrebări celor de la DSP. Chiar și Arafat a pus întrebări, au făcut o ședință exclusiv pe acest caz și atunci”, a mai explicat latifundiarul din Pipera.

Se pare că la sfatul autorităților române, FCSB a disputat un meci în cadrul unei competiții organizate pe repede-nainte la Belek, cu o echipă de amatori din Turcia: „…ca să nu existe nicio problemă, ni s-a zis că ar fi mai bine să avem și un joc disputat în acest turneu pe care l-am făcut. Noi refuzaserăm înainte de stagiu să jucăm 4 amicale care ne-au fost propuse, dar, apoi, i-am chemat pe unii marți și am jucat. Ca să nu mai fie emoții fiindcă și MM începuse să se îndoiască!”, a adăugat Gigi Becali.

Patronul FCSB a declarat că delegația din Turcia a avut emoții până în ultimul moment, dar managerul general Mihai Stoica a fost cel care a stat cu „sufletul la gură”: „MM așa e el, ia în serios tot ce scrie presa, dar i-am zis să stea liniștit că îmi pun capul că nu vom fi carantinați. I-am zis că și dacă ar exista această decizie, o vom ataca în regim de urgență și dreptatea va ieși până la urmă la iveală!”, a mai declarat Becali.

Gigi Becali a dezvăluit și dialogul incredibil pe care l-a avut cu șeful DSP Ilfov: „L-am sunat și i-am zis: «Ce sunt cu tâmpeniile alea pe care le-ai zis, te-au pus și pe tine dracii să declari lucrurile alea?». Păi, când am vorbit cu el înainte să plecăm în cantonament, îmi zicea «Gigi, să te învăț cum să faci ca să nu intrați în carantină». Adică tu mă înveți și apoi zici ce zici în interviu? Chiar l-am sunat să-l întreb după ce am văzut ce susținea la voi în ziar!”, a șocat din nou patronul FCSB.