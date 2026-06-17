Gigi Becali, prima reacţie după ce FCSB şi-a aflat adversarul din Conference League: „Ştiu un singur lucru!”

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FCSB va juca în turul doi preliminar din Conference League . Este o tragerea la sorţi norocoasă pentru fosta campioană a României, care a dat peste unul dintre cei mai accesibili adversari, pe hârtie.

Gigi Becali, reacţie după ce FCSB şi-a aflat adversarul din Conference League: „Ştiu un singur lucru”

Gigi Becali a vorbit pentru FANATIK după . Patronul FCSB a spus că n-a auzit niciodată de adversarul roş-albaştrilor şi îl interesează un singur lucru în preliminarii, ca echipa lui să treacă cele trei tururi şi să ajungă în faza principală:

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„Nu ştiu cu cine jucăm, nu am auzit de ei. Nu ştiu nimic despre celelalte echipe, dar ştiu şi mă interesează doar despre echipa noastră. Ştiu un singur lucru: calificarea în Conference League. Atât! În rest nici nu mă interesează prea mult cu cine jucăm”, a fost reacţia lui Gigi Becali pentru FANATIK.

FK Auda, unul dintre cei mai accesibili adversari pentru FCSB!

FK Auda a încheiat pe locul 5 campionatul, dar au luat Cupa Letoniei. Roş-albaştrii au avut noroc la tragerea la sorţi, acolo unde au evitat adversari incomozi. Letonii sunt din Kekava, o localitate aflată în apropierea capitalei Riga.

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Lotul este evaluat la 4,45 milioane de euro, de şase ori mai puţin decât lotul FCSB. Cel mai valoros jucător al letonilor este Eduards Daskevics, care joacă în postul de extremă, fiind cotat la 400.000 de euro.

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FCSB a evoluat o singură dată în faza grupelor din Conference League, în sezonul 2022-2023. Roş-albaştrii au încheiat atunci pe ultimul loc într-o grupă cu West Ham, Anderlecht şi Silkeborg. De la schimbarea sistemului în cupele europene, FCSB a evoluat doar în Europa League, în faza principală.

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