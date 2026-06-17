Sport

Gigi Becali, prima reacţie după ce FCSB şi-a aflat adversarul din Conference League: „Ştiu un singur lucru!”

Gigi Becali a vorbit pentru Fanatik după ce FCSB şi-a aflat adversarul din Conference League, echipa FK Auda. Patronul roş-albaştrilor a spus că singurul lucru care îl interesează este calificarea în faza principală.
Marian Popovici
17.06.2026 | 15:45
Gigi Becali prima reactie dupa ce FCSB sia aflat adversarul din Conference League Stiu un singur lucru
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali, prima reacţie după ce FCSB şi-a aflat adversarul din Conference League: "Ştiu un singur lucru!". Sursa: colaj Fanatik
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FCSB va juca în turul doi preliminar din Conference League împotriva celor de la FK Auda din Letonia. Este o tragerea la sorţi norocoasă pentru fosta campioană a României, care a dat peste unul dintre cei mai accesibili adversari, pe hârtie.

Gigi Becali, reacţie după ce FCSB şi-a aflat adversarul din Conference League: „Ştiu un singur lucru”

Gigi Becali a vorbit pentru FANATIK după tragerea la sorţi din Conference League. Patronul FCSB a spus că n-a auzit niciodată de adversarul roş-albaştrilor şi îl interesează un singur lucru în preliminarii, ca echipa lui să treacă cele trei tururi şi să ajungă în faza principală:

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„Nu ştiu cu cine jucăm, nu am auzit de ei. Nu ştiu nimic despre celelalte echipe, dar ştiu şi mă interesează doar despre echipa noastră. Ştiu un singur lucru: calificarea în Conference League. Atât! În rest nici nu mă interesează prea mult cu cine jucăm”, a fost reacţia lui Gigi Becali pentru FANATIK.

FK Auda, unul dintre cei mai accesibili adversari pentru FCSB!

FK Auda a încheiat pe locul 5 campionatul, dar au luat Cupa Letoniei. Roş-albaştrii au avut noroc la tragerea la sorţi, acolo unde au evitat adversari incomozi. Letonii sunt din Kekava, o localitate aflată în apropierea capitalei Riga.

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Lotul este evaluat la 4,45 milioane de euro, de şase ori mai puţin decât lotul FCSB. Cel mai valoros jucător al letonilor este Eduards Daskevics, care joacă în postul de extremă, fiind cotat la 400.000 de euro.

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FCSB a evoluat o singură dată în faza grupelor din Conference League, în sezonul 2022-2023. Roş-albaştrii au încheiat atunci pe ultimul loc într-o grupă cu West Ham, Anderlecht şi Silkeborg. De la schimbarea sistemului în cupele europene, FCSB a evoluat doar în Europa League, în faza principală.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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