Gigi Becali, prima reacţie după ce „legea Novak” a trecut de Parlament: „Am votat-o şi eu! Intră în vigoare din iarnă!”. Exclusiv

„Legea” Novak, conform căreia toate cluburile sportive din România trebuie să aibă minimum 40% sportivi români pe teren în acelaşi timp, şi urmează să intre în vigoare.

Gigi Becali a votat „legea Novak”: „Pentru mine este bine!”

Gigi Becali a reacţionat pentru FANATIK după această modificare radicală care va duce la un adevărat cutremur în sportul românesc. Patronul FCSB îşi exercită şi mandatul de deputat, spunând că a votat legea, dar a anunţat câteva observaţii privind aplicarea ei:

„Am votat şi eu legea. Până acum a făcut-o Novak, . De acum, gata! Legea-i lege. Nu poate nimeni să o încalce. Să vedem cum va fi ea implementată.

Pentru mine e bine. Dar nu vorbesc doar din punctul meu de vedere. Trebuie să ţii cont de nişte parametri. Sunt contracte cu nişte jucători. Nu ştiu dacă se poate aplica imediat.

Să vedem CFR-ul. Are mulţi jucători străini? Ce faci cu ei? Nu poţi… Oamenii să poată să rezolve. Trebuie să vedem şi metodele de aplicare a legii. Federaţia trebuie să ceară nişte norme de aplicare, că sunt nişte norme specifice aici.

Am văzut şi sancţiunile. 100.000 de euro pentru fiecare meci în care e încălcată. E gata! Din iarnă eu cred că va fi aplicată. Legea e lege, intră în vigoare, la revedere. Numai că trebuie să vedem şi normele de aplicare.

Părerea mea este că Federaţia trebuie să ceară normele de aplicare. Ce este cert. Legea trebuie aplicată, punct! Intră în Monitorul Oficial şi gata”, a dezvăluit Gigi Becali pentru FANATIK.

