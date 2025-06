Gigi Becali, prima reacție după decizia în procesul dintre FCSB și Steaua: „Eu am nevoie de palmaresul din 2003!” Exclusiv

Gigi Becali a reacționat după ce . Patronul FCSB-ului susține în continuare că echipa sa este continuatoarea Stelei. Declarații în exclusivitate pentru FANATIK.

Gigi Becali, nepăsător după decizia instanței în procesul pentru palmares: „Din 2003 este al FCSB-ului”

Gigi Becali : „Există o hotărâre care spune că palmaresul din 2003 este al FCSB-ului, ce vrei mai mult de atât? Eu am nevoie de palmaresul din 2003, nu am nevoie de tot palmaresul”.

Patronul FCSB-ului și-a continuat explicațiile: „Ei implicit zic: Domne, n-ai calitate procesuală activă! Ai dat echipa, ca atare e aia care ai dat-o, nu?!

Dacă îmi dă din 2003 mi-l dă mie și eu l-am preluat de la Asociație (n.r. AFC Steaua), îl am și pe-ăla din urmă cum ar veni. Știi?”, a mai surprins Becali.

Gigi Becali, vehement: „Nu există ca un palmares să se întrerupă”

Gigi Becali consideră de neînțeles decizia instanțelor care au împărțit palmaresul Stelei în perioade: 1947-1998 și 1998-2003: „Păi eu am preluat tot palmaresul în 2003. Nu există ca un palmares să se întrerupă și asociația s-a dizolvat, deci el e mort vreo 5 ani. Deci ăla nu există! Păi mi l-a dat mie moștenire, că eu l-am preluat prin acte!”.

Adrian Căvescu, avocatul FCSB-ului, a vorbit de asemenea despre decizia instanței și îl liniștește pe Gigi Becali: „Nu am absolut nimic să îmi reproșez în acest proces. Noi am făcut tot ce se poate și am reușit să câștigăm măcar jumătate, sau ce ne interesa, să nu le atribuie noi echipe palmaresul FC Steaua București și este o decizie definitivă.

Repet, UEFA nu va lua nicio măsură și FCSB va primi în continuare banii de la UEFA pentru câștigarea Cupei Campionilor Europeni. UEFA sau FIFA nu sunt parte în această hotârâre și pe ei nu îi privește. Domnul Becali nu a pierdut absolut nimic în urma acestei decizii. Echipa FCSB nu pierde nimic. Asta ne interesa la fel de mult cât dacă ne-ar fi dat nouă palmaresul”.

Conform deciziei instanței, CSA Steaua București deține palmaresul Stelei din 1947 până în 1998 și toate trofeele cucerite în această perioadă, în schimb ce palmaresul din perioada 1998-2003 aparține entității AFC Steaua, în timp ce FCSB-ului nu i s-a recunoscut palmaresul pentru anii 2003-2017.