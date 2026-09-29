Gigi Becali, prima reacție după dezastrul lui Gică Hagi la naționala României. A desființat un titular! Exclusiv

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Gigi Becali a oferit la FANATIK SUPERLIGA prima reacție după umilința suferită de România în fața Bosniei, scor 2-4. Patronul FCSB nu s-a ferit de cuvinte și a pus tunurile pe unul dintre titularii naționalei, Matei Ilie, despre care spune că nu l-ar folosi nici măcar trei minute la formația sa. Becali susține că problemele României sunt mai profunde și țin de valoarea lotului.

Gigi Becali nu-l iartă pe Matei Ilie după România – Bosnia

Gigi Becali consideră că problemele naționalei României țin în primul rând de valoarea jucătorilor pe care Gică Hagi îi are la dispoziție. Patronul FCSB a analizat și a indicat un nume care, în opinia sa, nu ar avea loc nici măcar în lotul echipei sale.

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„Ce să poți să faci dacă nu ai valoare? Ce să facă Gică? Să se dea înapoi cu 30 de ani, ca să joace el. Aseară, să zicem, că a avut el vină, dar nu comentez ce face Gică. Spun, totuși, un lucru, chiar dacă se supără. Acel Ilie, fundașul central, pe cuvântul meu de onoare, dacă-mi zici – Băi, Gigi, îți dau un milion de euro și îl iei pe Matei Ilie la FCSB și îl bagi o repriză obligat să joace – eu îi zic că nu joacă la mine nici trei minute”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

Becali a precizat că verdictul său nu este legat exclusiv de prestația fundașului în partida cu Bosnia. Omul de afaceri susține că îl cunoaște pe Matei Ilie încă din perioada în care acesta evolua la CFR Cluj și că nu l-ar fi transferat nici dacă ar fi avut la dispoziție un buget important: „Nu e totul despre ce a făcut aseară, ci dintotdeauna, că îl știam. Să mă ierte, nu jignesc pe nimeni, dar nu l-aș lua nici pe două milioane, du-te cu milioanele tale. Așa, de antrenat cu echipa, poate da, dar nu să joace la mine. Știu de când era la CFR. Păi dacă era ceva de el nu-l luam eu?”, a spus Gigi Becali.

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Gigi Becali acuză FRF că a pus presiunea pe Gică Hagi

Patronul FCSB a vorbit și despre numirea lui Gică Hagi la echipa națională. Becali consideră că selecționerul a preluat o presiune uriașă și susține că oficialii FRF au găsit astfel o soluție pentru criticile care ar fi apărut în cazul unor rezultate slabe.

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„Ăștia au fost mai deștepți, de la FRF. Ei când și-au dat seama că n-au calitate, au zis că ne nenorocim și hai să-l băgăm pe Hagi antrenor și să luăm toată presiunea de pe umerii noștri. Că nu are cine să zică ceva de Hagi. Bravo lor, îi aplaud, băieți deștepți. Hagi absoarbe tot.

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„Ei și-au dat seama că suntem la fund, praf. Știți ce a fost aseară? Bosnia echipă slabă, pârnaie, dar aseară a fost exact cum am jucat noi cu Auda. Letonii ăia slabi, de Liga C, dar ne-au bătut pe noi. Bosnia la fel, Divizia C, dar noi am fost mai slabi. Noi nu că nu existăm. Trei goluri date de ei nu sunt ale lor, au fost gafe. Dacă-l ai pe Matei Ilie fundaș central, normal că scapi. Unul este al portarului și tot așa”, a punctat Becali.

Becali are încredere în Gică Hagi înaintea următoarelor meciuri

În ciuda criticilor lansate după înfrângerea cu Bosnia, Gigi Becali spune că are încredere că și anticipează două victorii importante pentru România.

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„Cred că Gică are prea mare încredere, dar nu știu în ce. Treaba lui. O să vezi tu, Gică, care și-a făcut deja o părere, ce echipă va face el cu Polonia și Suedia. O să le batem pe amândouă și luăm șase puncte. Eu mi-am făcut o părere. Acum, cu Polonia, Gică o să-i bată”, a încheiat Gigi Becali.