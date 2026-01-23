Gigi Becali, prima reacție după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Exclusiv

Gigi Becali și-a „mitraliat” jucătorii după Dinamo Zagreb – FCSB, 4-1, din etapa cu numărul 7 din Europa League, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Doar trei fotbaliști au scăpat de reproșul patronului.
Gigi Becali nu a fost impresionat de Dinamo Zagreb, în ciuda faptului că croații au învins-o pe FCSB cu 4-1. Omul de afaceri a mărturisit că inclusiv la 0-2 i-a comunicat lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, că echipa sa poate învinge.
Însă, acest lucru nu a fost realizabil, din punctul de vedere al lui Becali, din cauza faptului că roș-albaștrii s-au bazat doar pe trei jucători în duelul de la Zagreb: Cisotti, Bîrligea și Baba Alhassan.
„Până nu sunt în play-off nu mai vorbesc. E rușinos! Nu mai are rost să vorbesc eu. Lumea zice că am căzut într-o grupă rea. Dar ce au jucat echipele cu noi în Europa League, eu zic că nu e rea. De exemplu, noi și la 0-2, am vorbit cu Meme și i-am zis: ‘Băi, Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem!’. Nu am văzut o echipă să paseze, să ne nenorocească. Numai că nu ai cum să câștigi un meci cu trei jucători. Noi am avut trei jucători aseară! Bine, dacă a ajuns Baba Alhassan să fie cel mai bun de la FCSB. Îți dai seama? Noi am jucat numai cu Cisotti, Bîrligea și Baba, în rest toată echipa a fost praf”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.
În repriza a doua, pentru a forța revenirea de la 1-2 la pauză, FCSB i-a aruncat în luptă pe Dennis Politic, Octavian Popescu și Denis Alibec, intrat pe teren în minutul 66 în locul lui Bîrligea. Numai că, cei trei nu au oferit plusul ofensiv pe care actuala campioană a României îl căuta. Așa că, în cele din urmă, și-au atras criticile lui Gigi Becali.
„Olaru a toate pasele la adversar. Nu știu ce e cu el, că spuneau că și-a revenit. L-am băgat pe Politic, le-a pierdut pe toate. L-am băgat pe George Popescu, a început bine, pe urmă a început să dea el pase decisive, cu boltă. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec. Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar”, a mai spus patronul de la FCSB.