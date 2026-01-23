Gigi Becali, prima reacție după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Gigi Becali și-a „mitraliat” jucătorii după Dinamo Zagreb – FCSB, 4-1, din etapa cu numărul 7 din Europa League, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Doar trei fotbaliști au scăpat de reproșul patronului.

Gigi Becali, dur cu jucătorii săi după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Gigi Becali nu a fost impresionat de Dinamo Zagreb, în ciuda faptului că . Omul de afaceri a mărturisit că inclusiv la 0-2 i-a comunicat lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, că echipa sa poate învinge.

Însă, acest lucru nu a fost realizabil, din punctul de vedere al lui Becali, din cauza faptului că roș-albaștrii s-au bazat doar pe trei jucători în duelul de la Zagreb: Cisotti, Bîrligea și Baba Alhassan.

„Până nu sunt în play-off nu mai vorbesc. E rușinos! Nu mai are rost să vorbesc eu. Lumea zice că am căzut într-o grupă rea. Dar ce au jucat echipele cu noi în Europa League, eu zic că nu e rea. De exemplu, noi și la 0-2, am vorbit cu Meme și i-am zis: ‘Băi, Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem!’. Nu am văzut o echipă să paseze, să ne nenorocească. Numai că nu ai cum să câștigi un meci cu trei jucători. Noi am avut trei jucători aseară! Bine, dacă a ajuns Baba Alhassan să fie cel mai bun de la FCSB. Îți dai seama? Noi am jucat numai cu Cisotti, Bîrligea și Baba, în rest toată echipa a fost praf”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Denis Alibec, Politic și Octavian Popescu, criticați de Gigi Becali după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

În repriza a doua, pentru a forța revenirea de la 1-2 la pauză, , intrat pe teren în minutul 66 în locul lui Bîrligea. Numai că, cei trei nu au oferit plusul ofensiv pe care actuala campioană a României îl căuta. Așa că, în cele din urmă, și-au atras criticile lui Gigi Becali.

„Olaru a toate pasele la adversar. Nu știu ce e cu el, că spuneau că și-a revenit. L-am băgat pe Politic, le-a pierdut pe toate. L-am băgat pe George Popescu, a început bine, pe urmă a început să dea el pase decisive, cu boltă. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec. Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar”, a mai spus patronul de la FCSB.