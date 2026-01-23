Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Gigi Becali, prima reacție după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Exclusiv

Gigi Becali a oferit prima reacție, în direct la FANATIK SUPERLIGA, după Dinamo Zagreb - FCSB 1-4. Omul de afaceri și-a criticat dur jucătorii
Mihnea Ştefan
23.01.2026 | 11:33
Gigi Becali prima reactie dupa Dinamo Zagreb FCSB 41 Exclusiv
breaking news
Gigi Becali, prima reacție după Dinamo Zagreb - FCSB 4-1 Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Gigi Becali și-a „mitraliat” jucătorii după Dinamo Zagreb – FCSB, 4-1, din etapa cu numărul 7 din Europa League, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Doar trei fotbaliști au scăpat de reproșul patronului.

Gigi Becali, dur cu jucătorii săi după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

Gigi Becali nu a fost impresionat de Dinamo Zagreb, în ciuda faptului că croații au învins-o pe FCSB cu 4-1. Omul de afaceri a mărturisit că inclusiv la 0-2 i-a comunicat lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, că echipa sa poate învinge.

ADVERTISEMENT

Însă, acest lucru nu a fost realizabil, din punctul de vedere al lui Becali, din cauza faptului că roș-albaștrii s-au bazat doar pe trei jucători în duelul de la Zagreb: Cisotti, Bîrligea și Baba Alhassan.

„Până nu sunt în play-off nu mai vorbesc. E rușinos! Nu mai are rost să vorbesc eu. Lumea zice că am căzut într-o grupă rea. Dar ce au jucat echipele cu noi în Europa League, eu zic că nu e rea. De exemplu, noi și la 0-2, am vorbit cu Meme și i-am zis: ‘Băi, Mihaie, asta e echipă slabă, trebuie să o batem!’. Nu am văzut o echipă să paseze, să ne nenorocească. Numai că nu ai cum să câștigi un meci cu trei jucători. Noi am avut trei jucători aseară! Bine, dacă a ajuns Baba Alhassan să fie cel mai bun de la FCSB. Îți dai seama? Noi am jucat numai cu Cisotti, Bîrligea și Baba, în rest toată echipa a fost praf”, a declarat Gigi Becali, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș...
Digi24.ro
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș oferă noi detalii cutremurătoare despre crimă

Denis Alibec, Politic și Octavian Popescu, criticați de Gigi Becali după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1

În repriza a doua, pentru a forța revenirea de la 1-2 la pauză, FCSB i-a aruncat în luptă pe Dennis Politic, Octavian Popescu și Denis Alibec, intrat pe teren în minutul 66 în locul lui Bîrligea. Numai că, cei trei nu au oferit plusul ofensiv pe care actuala campioană a României îl căuta. Așa că, în cele din urmă, și-au atras criticile lui Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo...
Digisport.ro
A făcut-o praf pe FCSB în direct la TV, după 1-4 cu Dinamo Zagreb: "De aia s-a terminat atât!"

„Olaru a toate pasele la adversar. Nu știu ce e cu el, că spuneau că și-a revenit. L-am băgat pe Politic, le-a pierdut pe toate. L-am băgat pe George Popescu, a început bine, pe urmă a început să dea el pase decisive, cu boltă. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec. Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar. Și de acolo a ieșit golul. O deviază cu stângul la mișto la adversar”, a mai spus patronul de la FCSB.

”Penibili! Parcă n-ar vrea să joace”. Dănuț Lupu a pus tunurile pe doi...
Fanatik
”Penibili! Parcă n-ar vrea să joace”. Dănuț Lupu a pus tunurile pe doi jucători după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1. Ce spune despre Charalambous
Echipa din SuperLiga care a băgat spaima în Sorin Cârțu: „E mai periculoasă...
Fanatik
Echipa din SuperLiga care a băgat spaima în Sorin Cârțu: „E mai periculoasă decât Rapid, dar n-au milioane să dea pe Nsimba”
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la...
Fanatik
Dezbatere în direct: a ales bine Cătălin Cîrjan să nu plece de la Dinamo? „E ceva rar” / „Reîncarnarea lui Cătălin Hîldan”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mihnea Ştefan
Mihnea Ştefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
Parteneri
A izbucnit în lacrimi când a vorbit despre relația cu Alex Pițurcă: 'A...
iamsport.ro
A izbucnit în lacrimi când a vorbit despre relația cu Alex Pițurcă: 'A fost grav'. Ce a spus despre Victor Pițurcă
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!